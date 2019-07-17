СНСЗ: инновационные технологии на службе флота

ЦАМТО, 16 июля. Средне-Невский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) – ведущее российское предприятие в области композитного судостроения.

Со дня основания в 1912 г. со стапелей завода сошло более 650 кораблей и судов, из которых 300 – корабли противоминной обороны (ПМО) для ВМФ РФ и военно-морских сил иностранных государств.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале "Национальная оборона", с развитием технологий изменилась и концепция поиска и обнаружения мин: заказчику нужны не просто корабли, осуществляющие траление мин, а многофункциональные высокотехнологичные платформы, способные совмещать функции как тральщика, так и минного охотника.Для выполнения этой задачи корабли нового поколения оснащаются специализированными управляемыми подводными аппаратами. Их применение позволяет осуществлять дистанционный поиск и уничтожение мин, не заходя в минное поле. Новые корабли ПМО несут на борту подобные аппараты, а также беспилотные катера, существенно расширяющие дальность поиска и обнаружения миноподобных объектов. Плюс к этому важным фактором является снижение собственных физических полей корабля в результате использования новых немагнитных материалов при их строительстве.

Средне-Невским судостроительным заводом освоено серийное строительство современных противоминных кораблей базовой зоны. Это новейшие актуальные проекты, при создании которых используются инструменты и технологии XXI столетия.

Корабли проекта 12701, предназначенные для внешнего рынка, оснащены новейшими средствами поиска и нейтрализации любых типов мин на безопасной для них дистанции. Не заходя в минное поле, корабль способен вести поиск, идентификацию и уничтожение мин с использованием противоминной системы российского производства. Длина корабля – 61,6 м, ширина – 10,3 м, водоизмещение – 890 т, осадка на миделе – 3,1 м, экипаж – 44 человека, дальность плавания – 1500 миль, автономность – 10 суток.

Корабли этого проекта отличают высокая маневренность и мореходность (до 5 баллов). В качестве главной энергетической установки используются два дизельных двигателя российского производства М503Б-1 мощностью по 2500 л.с. каждый, изготовленные в маломагнитном исполнении. Полная скорость хода – 16 узлов.

Корабли проекта 12701 имеют большой модернизационный потенциал, что позволяет адаптировать их под новые задачи и образцы противоминного оружия по выбору заказчика.

Рейдовый тральщик проекта 10750Э – это еще один современный корабль, полностью отвечающий по своим тактико-техническим характеристикам требованиям времени. Его главная задача – борьба с минной опасностью в зоне внутренних рейдов, гаваней и прибрежных фарватеров, в самых неудобных и труднодоступных в отношении мореплавания местах. Он способен эффективно решать задачи противоминной обороны там, где не могут полноценно работать ни базовые тральщики, ни вертолеты-тральщики.

Проект 10750Э оснащается современными средствами борьбы с минами, новейшими гидроакустическими станциями миноискания, а также телеуправляемыми и автономными необитаемыми подводными аппаратами. Полное водоизмещение РТЩ– 165 т, длина – 32,4 м, ширина – 6,9 м, осадка – 1,75 м. Максимальная скорость хода – около 11 узлов, дальность плавания – 650 миль, автономность – 5 суток. Экипаж состоит из 14 человек, в том числе 3 офицеров. В качестве главной энергетической установки используются два двигателя MAN D2866LXE40 по 379 л.с. каждый, изготовленные в маломагнитном исполнении.

Отличительной особенностью кораблей проектов 12701 и 10750Э является их корпус – это стеклопластиковый монолит, сформированный по современной технологии изготовления методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, что позволяет снизить расход топлива. При этом значительно увеличивается его прочность. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, практически неограничен.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).