Министр обороны провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

Селекторное совещание министра обороны РФ Сергея Шойгу с руководящим составом Вооруженных сил РФ в Национальном центре управления обороной РФ.

ЦАМТО, 16 июля. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 16 июля состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем приступить к работе, Сергей Шойгу представил нового заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Баматгиреевича Евкурова, назначенного на эту должность Указом президента России от 8 июля.

Как пояснил Сергей Шойгу, он будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации.

Министр обороны выразил уверенность, что знания и опыт Юнус-Бека Евкурова помогут ему успешно решать поставленные задачи, и пожелал "больших успехов на новом посту".

В повестке дня тематической части совещания значились два вопроса.

Первый был посвящен итогам завершившегося призыва на военную службу.

Как сообщил глава военного ведомства, в Вооруженные Силы и другие войска было направлено 135 тыс. молодых людей.

Сергей Шойгу отметил, что все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто.

Около 2000 представителей общественных организаций постоянно работали в составе призывных комиссий. Их заседания посетили более 8000 родителей.

"Все это, – заявил министр обороны, – укрепляет отношения между армией и обществом, повышает уровень взаимного доверия".

Сергей Шойгу также подчеркнул, что за последние пять лет число граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза.

Улучшилось и качество комплектования войск. Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование.

Особо выделил министр обороны процесс по созданию научных и научно-производственных рот, заметив, что это также способствует повышению привлекательности военной службы.

В этих подразделениях талантливые выпускники учебных заведений занимаются прикладными исследованиями в области национальной обороны или выполняют задачи в интересах ОПК.

На данный момент в Вооруженных Силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых 5 – в Военном инновационном технополисе "ЭРА".

Коснулся Сергей Шойгу и темы, связанной со спортивными ротами, подчеркнув, что талантливые ребята, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта, смогут улучшить свои результаты, пройдя службу по призыву в этих подразделениях.

Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля.

Второй вопрос повестки дня был связан с подготовкой к Главному военно-морскому параду.

Он пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-морского флота.

В нем примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением.

Будет задействовано более 4000 военнослужащих и юнармейцев.

Также военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани – и сирийском порту Тартус.

Как сообщил министр обороны, всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.

Сергей Шойгу отметил, что с каждым годом все больше зарубежных гостей приезжает на морской праздник в Россию.

На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций.

Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины.

В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама.

"Вне всякого сомнения, в этом году состоится еще более масштабный и красочный праздник, который благодаря прямой трансляции смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру", – подчеркнул министр обороны.

Перед тем как продолжить работу по заявленной повестке дня, Сергей Шойгу еще раз обратил внимание на состоявшиеся наиболее важные мероприятия военного ведомства.

В июне прошел Международный военно-технический форум "Армия-2019".

Более 1300 отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 27 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

Традиционно были проведены статические и динамические показы техники.

С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более триллиона рублей, что в 7,6 раза больше, чем в прошлом году.

Насыщенной была и научно-деловая программа. В 173 мероприятиях участвовало свыше 12 тыс. экспертов.

По мнению министра обороны, форум прошел на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей.

Число участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10 процентов превысило прошлогодние показатели.

Работу мероприятия освещало порядка 2500 журналистов из разных стран.

Министр обороны поставил задачу столь же успешно провести форум "Армия" и в следующем году.

Была затронута также тема V Армейских международных игр, которые пройдут с 3 по 17 августа.

Как заявил Сергей Шойгу, они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств. Заметно увеличилось и число стран, готовых организовать турниры на своей территории.

В этом году они состоятся на 25 полигонах 10 государств.

Министр обороны выразил уверенность, что Армейские международные игры не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.