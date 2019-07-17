Систему управления стрелковым оружием "Сервал" разработали в России

Российские инженеры разработали малогабаритную систему управления стрелковым оружием "Сервал". Работающий в автоматизированном режиме модуль способен эффективно бороться с воздушными беспилотниками, а также морскими малоразмерными целями.

Разработку можно размещать на стационарных и передвижных платформах, например, на автомобиле УАЗ или на катере. Для управления "Сервалом" требуется оператор, который может давать команды с помощью дистанционного пульта.

Как сообщает РИА Новости, дальность и эффективность поражения цели зависит от установленного типа стрелкового оружия. Максимальная дальность ведения огня - до 1000 метров. Характеристики поражаемых целей: размер - до 30 сантиметров, скорость - до 40 метров в секунду.

Помимо автомата Калашникова, на "Сервал" можно поставить пулеметы любого калибра: "Печенег" (7,62 миллиметра), "Утес" (12,7 миллиметра), "Корд" (14,3 миллиметра) или стрелковое оружие иностранного производства.

По словам разработчиков, система прошла полигонные испытания и на Тихоокеанском флоте. В ходе стрельб для уничтожения нескольких морских целей модуль с системой "Сервал" затратил три выстрела, в то время как человеку понадобилось 20 патронов. Модуль снабжен оптико-электронным прибором с функцией гиростабилизации.

Николай Грищенко