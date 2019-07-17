НАТО в тупике: прибытие С-400 в Турцию вызвало ажиотаж в западных СМИ

Целый залп статей выдали западные издания в связи с начавшимися поставками С-400 в Турцию. Эксперты констатируют, что из-за этой сделки НАТО оказалось в беспрецедентно сложной ситуации.

Практически ни одно западное СМИ, специализирующееся на освещении военной тематики, не обошло вниманием прибытие на турецкую авиабазу компонентов "убийцы F-35". Общий посыл, вынесенный в заголовки, у всех примерно одинаков: "Несмотря на предупреждения США, Турция все-таки заполучила систему С-400". Однако каждое издание расставляет свои акценты.

Так, портал military.com обращает внимание на несколько странную реакцию Пентагона. Первоначально ведомство должно было обсудить план исключения Турции из программы поставок F-35. Однако брифинг был отменен. Вместо этого исполняющий обязанности министра обороны Марк Эспер тридцать минут с глазу на глаз проговорил со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Подробности беседы на разглашаются.

При этом комитеты Сената США по вооруженным силам и международным отношениям выступили с совместным заявлением, в котором призвали президента Трампа ввести санкции против Турции и прекратить ее участие в программе F-35.

В статье также упоминается отчет журнала Foreign Policy, согласно которому военно-воздушная база Люк (штате Аризона) до 31 июля приостановила подготовку турецких пилотов.

Издание militarytimes.com отмечает, что закупка С-400 - первая сделка между Россией и членом НАТО. И это значит, что Турция начинает входить в сферу влияния Москвы.

А вот и без того напряженные отношения между Анкарой и Вашингтоном после санкций США могут серьезно ухудшиться. Подчеркивается в статье и тот момент, что Турция отказалась сообщить, где она собирается разместить С-400.

Портал defensenews.com опубликовал материал под говорящим заголовком "Турция получила C-400. Администрация Трампа молчит".

В нем автор задается вопросом, как поставки российской системы ПВО повлияют на отношения между Анкарой и НАТО. Он приводит мнение Джима Таунсенда, бывшего заместителя помощника министра обороны и эксперта по Европе и НАТО. Он считает, что ситуация с С-400 подрывает военные возможности альянса.

"НАТО столкнется с политической проблемой, которая является довольно уникальной, - говорит он. - Что вы сделаете с союзником НАТО, который предпринял действия по ослаблению военного потенциала альянса? Как вы с этим справитесь?"

Вероятный выход из этой непростой ситуации Джим Таунсенд видит в компромиссе. Турция завершит поставку всех элементов С-400, но оставит их на складе. После чего возобновит переговоры с США.

Пока детали лежат не распакованными, а российские специалисты не обучили турецких военных, как управлять С-400, есть время предпринять какие-то шаги, считает эксперт.

"Альянс должен придумать что-то, что поможет Эрдогану выйти из этой ситуации. И вопрос в том, будет ли НАТО терпеливым или слишком безумным?"

Издание Military Watch также озадачено вопросом: "Как отреагирует НАТО?" Ведь санкции и штрафы могут оттолкнуть Анкару от Западного блока в ущерб американским и европейским стратегическим интересам.

Единственное, что успокаивает экспертов - Турция не приобрела в комплекте с системами дальнобойные ракеты 40Н6Е. Это значит, что радиус действия С-400 будет составлять 250, а не 400 километров.

Тем не менее, отмечает автор, турецкие ЗРК имеют доступ к широкому спектру ракет, включая гиперзвуковые.

Кроме того, Турция проявляет интерес к закупке в будущем системы С-500 а также комплексов Панцирь-СМ и БуК-М3.

Портал The Drive в пессимистических прогнозах заходит дальше всех.

"Если в ответ на сделку последуют санкции - Анкара может заблокировать доступ к военным объектам, которые используют американские силы в Турции. В том числе к авиабазе Инджирлик, где также находятся десятки единиц ядерного оружия США.

При этом автор подмечает одну важную деталь, которую упустили из внимания остальные эксперты. То, что С-400 поставляют именно на авиабазу Мюртед, видимо, не случайно. Ранее она именовалась Акинчи и была одной из тех, на которых поддержал попытку госпереворота против Эрдогана в 2016 году. Ее взлетно-посадочные полосы бомбили, чтобы предотвратить взлет мятежных самолетов. Как известно, президент Турции обвинял военных чиновников в том, что они были причастны к организации переворота.

Так что прибытие С-400 на эту авиабазу весьма символично.

Ухудшение отношений между государствами из-за сделки, считает автор, может привести к призывам покинуть турецкие базы, адресованным американским военным .

Сейчас, помимо Инджирлика, США используют здесь с полдюжины военных объектов.

В том числе секретную радиолокационную станцию в Куречике, недалеко от города Малатья, также известную как "Зона K".

Не исключает эксперт и того, что турецкие силы могут готовиться к новому наступлению в северо-восточном регионе Сирии против курдских групп. Тех, что пользуются поддержкой США и других членов западной коалиции.

"Все это может подтолкнуть Эрдогана и турецкое правительство к сфере влияния России, - заключает автор. - Кремль уже заявил, что они ведут переговоры с Турцией о совместном производстве системы ПВО С-500. Русские также заявили, что они готовы включить Турцию в программу поставки передовых боевых самолетов Су-57".

Олег Корякин