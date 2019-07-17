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17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Анкара заверила в безопасности С-400 для НАТО

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Мевлют Чавушоглу
Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © EPA/PHILIPP GUELLAND

Поставляемые Турции зенитные ракетные системы С-400 не представляют угрозы для Североатлантического альянса, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"С-400 не представляют угрозы для НАТО. Не нужно создавать ненужную напряженность в этом вопросе, который уже закрыт", – сказал глава МИД Турции, передает ТАСС.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Во вторник турецкое минобороны сообщило о приземлении уже десятого самолета с компонентами российских ЗРК. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

На этом фоне аналитики американской компании Stratfor (в прессе ее называют "теневым ЦРУ") выпустили сообщение, в котором перечислили слабые места комплексов С-400. Эксперт оценил эти выводы американцев о недостатках С-400.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Ан-124
С-400 Триумф
Проекты
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