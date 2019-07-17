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17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эксперт оценил выводы американцев о недостатках С-400

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

"Заявление американской компании – это выдумка с целью сознательно принизить боевые возможности российского ЗРК", – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков. Так он оценил исследование американской аналитической компании Stratfor, в котором утверждается: система С-400 имеет низкую эффективность против низколетящих ракет.

"С-400 представляет собой командный пункт с автономным устройством целеуказания (локатором) и огневые средства, также имеющие автономные устройства разведки – всевысотные обнаружители, – сказал генерал-лейтенант, начальник зенитных ракетных войск ВВС России в 2000–2008 годах Александр Горьков. – Система может работать в большом контуре – командный пункт плюс три-четыре огневых подразделения. Огневые средства дивизиона могут действовать и самостоятельно – выдвигаться на какие-то важные направления с определенными тактическими целями и задачами".

Эксперт при этом отметил высокую автономность действий ЗРК С-400, пояснив, что комплекс обладает достаточными возможностями как на малых, так и на больших и средних высотах.

Аналитики американской компании Stratfor (в прессе ее называют "теневым ЦРУ") выпустили сообщение, в котором перечислили слабые места комплексов С-400. В частности, эксперты говорят о "низкой эффективности" этих зенитно-ракетных комплексов против низколетящих ракет. Кроме того, комплексы могут быть уязвимы, если применяются вне интегрированных систем противоракетной обороны, отметили в Stratfor.

"Заявление американской компании – это выдумка с целью сознательно принизить боевые возможности российского ЗРК", – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Александр Горьков, комментируя исследование американской частной аналитической компании Stratfor, в котором утверждается, что система С-400 имеет низкую эффективность против низколетящих ракет.

"Что имели в виду американские аналитики под уязвимостью? Естественно, каждая система имеет определенную степень уязвимости, вопрос в том, насколько велика эта степень. В случае С-400, если будет выпущено 150 ракет, то одна, возможно, и попадет по ЗРК. Но это очень высокая степень сохранения боеспособности", – констатировал собеседник.

"А то что в Stratfor говорят о уязвимости вне интегрированных систем противоракетной обороны, то система ПРО и задумывалась для работы в комплексе, а не в качестве отдельных элементов. Только в единой цепи, когда имеются средства разведки, когда имеется командный пункт, С-400 наиболее эффективна. При этом система действует по аэробаллистическим целям в автоматическом режиме, оператор может присутствовать просто в качестве наблюдателя", – отметил Горьков.

Что касается маловысотных, низколетящих крылатых ракет, ниже 500 метров, да даже и на высоте 50 метров, то в противодействии таким целям С-400 очень эффективна, подчеркнул эксперт.

"Еще у системы С-300 в технико-тактических характеристиках было заложено, что вероятность поражения крылатой ракеты, летящей на высоте 50 метров, одним выстрелом составляет 70%,

а двумя ракетами – уже больше 90%, – сказал Горьков. – А у С-400 вероятность поражения одной ракетой, я не буду говорить цифру, но она гораздо выше, чем у С-300. Так что выводы американских аналитиков либо выдумка, либо сознательная попытка принизить боевые возможности российского ЗРК. Пусть они лучше на свой Patriot посмотрят, там возможности близко несопоставимы с С-400".

Добавим, что аналитики Stratfor признали: у систем С-400 есть несомненные преимущества, в числе которых возможность наносить удар по целям разных классов. В качестве примеров стран, которые могут успешно пользоваться всеми преимуществами С-400, эксперты называют Россию, Китай и Турцию, которая недавно заключила контракт на поставку комплексов.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Во вторник турецкое минобороны сообщило о приземлении уже десятого самолета с компонентами российских ЗРК. Газета ВЗГЛЯД писала, что для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан". Накануне президент Турции Тайип Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире, а покупку этих систем объявил важнейшим соглашением современной Турции.



Иван Абакумов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Турция
Продукция
Patriot ЗРК
Ан-124
С-300
С-400 Триумф
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