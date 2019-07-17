Шойгу отмечает уменьшение количества "уклонистов"

В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - 135 тысяч призывников направлены в войска по итогам весеннего призыва, количество "уклонистов" за пять лет сократилось в четыре раза, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Прежде всего хочу сказать о том, что вчера завершился призыв на военную службу. В Вооруженные силы и другие войска было направлено 135 тысяч молодых людей", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, "за последние пять лет количество граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза". Шойгу добавил, что качество комплектования войск улучшилось. "Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование", - сказал министр.

Он также отметил, что все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто. "Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работало в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более 8 тыс родителей", - пояснил министр.