Войти
17.07.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу отмечает уменьшение количества "уклонистов"

366
0
0
В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
В армию призывники идут не только в новенькой форме, но с персональными электронными картами.
Источник изображения: Предоставлено Минобороны РФ

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - 135 тысяч призывников направлены в войска по итогам весеннего призыва, количество "уклонистов" за пять лет сократилось в четыре раза, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во вторник.

"Прежде всего хочу сказать о том, что вчера завершился призыв на военную службу. В Вооруженные силы и другие войска было направлено 135 тысяч молодых людей", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, "за последние пять лет количество граждан, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза". Шойгу добавил, что качество комплектования войск улучшилось. "Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование", - сказал министр.

Он также отметил, что все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто. "Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работало в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более 8 тыс родителей", - пояснил министр.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
24.04.2019
Перспективные морские "десантники": о боевых возможностях кораблей проекта 11711
17.09.2018
Шойгу: в ходе маневров "Восток-2018" проверили транспортную инфраструктуру РФ
13.04.2015
Истребители Т-50 пролетели с парадом
28.08.2014
Минобороны РФ с 2016 года намерено отказаться от ракет-носителей «Рокот»
18.04.2014
Путин рассказал про украинские С-300 в Крыму. Что с ними стало?
05.09.2013
Ракетный переполох
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила