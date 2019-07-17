36 стран пришлют свои команды на пятые Армейские международные игры - Шойгу

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более двухсот команд из 36 государств", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что "заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории". "В этом году они состоятся на 25-ти полигонах десяти государств", - сообщил Шойгу.