36 стран пришлют свои команды на пятые Армейские международные игры - Шойгу
Армейские международные игры. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более двухсот команд из 36 государств", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.
Он отметил, что "заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории". "В этом году они состоятся на 25-ти полигонах десяти государств", - сообщил Шойгу.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Компании
Персоны
Проекты
Похожие новости
10.06.2016
Пять главных вопросов к учениям Китая и России "Воздушно-космическая безопасность-2016" (Infzm.com, Китай)