Войти
17.07.2019
Известия.ru

Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

359
0
0
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров.
Источник изображения: РИА Новости / Владимир Трефилов

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.

Статья была опубликована 15 июля со ссылкой на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе. При этом возможными местами начала "атак" со стороны РФ называются Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина.

"Понятно, для чего это воспроизводится. Это такая дымовая завеса американской политики по прекращению участия в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.). Россию при этом пытаются обвинить в нарушениях, хотя на самом деле всё ровным счетом наоборот", — заявил сенатор.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Данное решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

По словам Джабарова, обвинения США безосновательны. "Мы пригласили представителей США и стран НАТО посмотреть вживую на технико-тактические данные нашей ракеты, но они даже отказались приезжать", — сказал сенатор.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
9М729
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
26.02.2019
Fox News (США): Россия дорого заплатит за нарушения договора о контроле над вооружениями
25.10.2018
Победителей не будет
05.10.2018
России - ракеты, Украине - обещания: НАТО созвал министров
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила