Сенатор назвал дымовой завесой сообщения об угрозе удара РФ по Европе

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал дымовой завесой публикацию Die Welt, в которой Россию обвиняют в подготовке к ведению региональных войн в Европе с угрозой применения ядерного оружия.

Статья была опубликована 15 июля со ссылкой на доклад генерала-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генерального секретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе. При этом возможными местами начала "атак" со стороны РФ называются Черноморский регион, Прибалтика, Польша и Украина.

"Понятно, для чего это воспроизводится. Это такая дымовая завеса американской политики по прекращению участия в ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Ред.). Россию при этом пытаются обвинить в нарушениях, хотя на самом деле всё ровным счетом наоборот", — заявил сенатор.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Данное решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.

По словам Джабарова, обвинения США безосновательны. "Мы пригласили представителей США и стран НАТО посмотреть вживую на технико-тактические данные нашей ракеты, но они даже отказались приезжать", — сказал сенатор.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.