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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

Назначен ВРИО начальника спецподразделения "Альфа"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Временно исполняющим обязанности начальника спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" назначен полковник Кирилл Курносов, сообщил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Обязанности врио исполняет полковник Кирилл Курносов, ранее бывший заместителем Валерия Канакина", - сказал Гончаров Интерфаксу. 

По его словам, Курносов - заслуженный боевой офицер, принимавший участие во всех основных операциях спецподразделения.

При этом он отметил, что окончательное решение о назначении начальника "Альфы" принимает президент РФ после представления от директора ФСБ.

Ранее Гончаров сообщал агентству, что начальник "Альфы" Канакин был уволен некоторое время назад указом президента. По его мнению, увольнение Канакина не связано с уголовным делом о разбое, подозреваемыми по которому проходят несколько сотрудников спецподразделения.

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Страны
Россия
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