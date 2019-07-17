Модернизированные МиГи провели "бой за Камчатку"

На Камчатке летчики Тихоокеанского флота провели маневры по противодействию атакам "противника" с воздуха, применив ракетное вооружение. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В ходе практических действий летчики отрабатывали пилотирование с целью занятия выгодной позиции для применения своего оружия и снижения эффективности оружия "противника"", - сказано в сообщении.

Кроме того, летчики отработали выдерживание длительных перегрузок при маневрировании на предельных возможностях самолета.

Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ прибыли на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово в феврале текущего года.

В ходе модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности.