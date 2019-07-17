80000 турецких солдат готовы вторгнуться в Сирию

Поступают сообщения о развертывании турецких войск вблизи сирийской границы.

По мнению ряда экспертов, Анкара готовится к полномасштабной операции против пехоты Коалиции США - курдо-арабских "Сирийских демократических сил" и "Отрядов народной самообороны" в сирийском Заевфратье. Пентагон уже выразил глубокую обеспокоенность, назвав действия Турции "недопустимыми" и заявил, что в зоне планируемой операции присутствуют американские подразделения. Кроме того, по словам Райана Брауна из CNN, усилены все виды разведки вдоль Сирийско-Турецкой границы.

Опасения американских военных не напрасны: по информации из открытых источников на границе сосредоточена восьмидесятитысячная сухопутная группировка войск и более тысячи единиц техники. Тем не менее, в заявлении Пентагона подчеркивается, что единственный выход в сложившейся ситуации - "координация и консультации между США и Турцией". Очевидно, что Турция, ближайший союзник США по НАТО, прислушается к совету.

В то же время ряд независимых источников делают предположения о том, что такие договоренности уже достигнуты в обмен на согласие США на поставку российских ЗРК С-400 в Турцию. По их мнению, президент США Д. Трамп просто пытается сохранить лицо в преддверии вывода войск с территории Сирии.

Очевидно, что ему надо выполнить предвыборные обещания до начала избирательной кампании 2020 года. В пользу этой теории говорит и тот факт, что ООН заявила о намерении вывести из лагеря Эр-Рукбан, находящемся в американской зоне влияния Эт-Танф до 20 тысяч беженцев, а это более двух третей от его сегодняшней численности.

Очевидно - курды оказались между молотом и наковальней. Единственный разумный выход с их стороны - прекратить надеяться на дядю Сэма и попытаться урегулировать свой правовой статус с законным правительством Сирийской Арабской Республики, говорит портал 3mv.ru.