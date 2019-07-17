"Тальвары" переходят на BrahMos

Первая тройка индийских фрегатов Talwar вооружится ракетами BrahMos. Вчера, 15 июля, портал navyrecognition.com сообщил о том, что в Индии началась капитальная модернизация головного корабля типа Talwar, которая предусматривает замену ракет "Калибр".

На вооружении ВМС Индии состоят шесть кораблей типа Talwar (проект 11356). Первые три фрегата, поставленные в 2000-е годы, оснащались российскими крылатыми ракетами "Калибр", тогда как вторая тройка – уже ракетами BrahMos. Кроме того, заказаны ещё четыре однотипных корабля, которые также будут вооружены индийско-российской разработкой. Теперь же все три корабля первой партии пройдут модернизацию, в ходе которой "Калибры" заменят на BrahMos. В компании BrahMos Aerospace указывают, что с заменой ракет не возникнет проблем, поскольку размеры 8-ячеечных пусковых установок идентичны.

Фрегат INS Trikand типа Talwar. Источник изображения: navyrecognition.com

BrahMos – совместное детище индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, Defence Research and Development Organization) и российской военно-промышленной корпорации "Научно-производственное объединение машиностроения", в 1998 году организовавших совместное предприятие BrahMos Aerospace. Название "БраМос" было образовано путём соединения названий двух рек – Брахмапутры и Москвы.

Под названием BrahMos совместное предприятие разрабатывает и производит сверхзвуковые ракеты, способные развивать скорость свыше 3000 км/ч. В основе проекта лежит советская разработка П-800 "Оникс" (точнее, его экспортная версия – "Яхонт"). Изначально BrahMos разрабатывался как противокорабельная ракета, однако позднее были созданы его новые версии, которые могут поражать наземные и надводные цели, стартуя со стационарных и мобильных пусковых установок, расположенных на земле, а также подлодок, кораблей и самолётов.