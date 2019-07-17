Войти
17.07.2019
Газета.ru

Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии

808
0
-1
Источник изображения: gazeta.ru

Россия нанесет "неожиданный ядерный удар", считают немецкие СМИ

Россия может внезапно напасть на страны Европы в случае войны с НАТО, сообщают немецкие СМИ. Кроме того, в докладе экспертов говорится, что российские военные якобы могут вести региональные войны с угрозой применения ядерного оружия. В качестве возможных целей для Москвы в статье называют Украину и страны Прибалтики. Чтобы нейтрализовать Россию, отмечают эксперты, НАТО должно принять контрмеры.



Если начнется вооруженный конфликт между Россией и НАТО, то Кремль может организовать нападение "ограниченного масштаба" на страны Восточной Европы. Об этом говорится в докладе экс-замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе, передает немецкая газета Die Welt.

"Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие", - убеждены немецкие эксперты.

Возможные цели для российской агрессии - Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность, передает НСН.

Россия намеренно "ищет драки" с западными странами, уверены эксперты, а кроме того - предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО. Поэтому "необходимо предпринимать контрмеры", подчеркивают Краузе и Браус, чтобы нейтрализовать стратегические последствия действий РФ.

Заявления о потенциальной "российской агрессии", в том числе - и ядерной, уже не в первый раз звучат в немецких СМИ. Настроения этих высказываний колеблются от алармистских до примирительных.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - заявил он.

Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера - с государем, глядя на которого русские "будто бы забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия".

Опасения западных политиков и военных вызывает модернизация Россией своих вооружений. Шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.

"Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", - утверждается в документе.

В Министерстве иностранных дел России впоследствии заявили, что это США возвращаются в своей доктрине к концепции "ограниченной ядерной войны".

"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - заявили в МИДе.

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе "прямой линии", что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

"Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее", - отметил Путин, передает ФАН.

Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.

Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 штук, у России - 1561 штука. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству.

Прошлой осенью Путин заявлял, что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.

"Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную "перестрелку", то "неизбежно будет уничтожен".

"Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - подчеркнул Путин.


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
17.05.2019
Bloomberg (США): если расширение НАТО было ошибкой, то почему Путин не прибегнул к агрессии?
19.02.2019
Экс-представитель НАТО в РФ: После Путина Россию ждёт смута и вывоз ЯО
15.12.2014
Под прицелом небесных «киллеров»: почему Америка испугалась русских «медведей» и «лебедей»
02.09.2014
Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
10.04.2014
Снова холодная война. Кто виноват? ("The Nation", США)
30.05.2007
Мюнхенская РЕЧЬ Владимира Путина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила