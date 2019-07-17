Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии
Россия нанесет "неожиданный ядерный удар", считают немецкие СМИ
Россия может внезапно напасть на страны Европы в случае войны с НАТО, сообщают немецкие СМИ. Кроме того, в докладе экспертов говорится, что российские военные якобы могут вести региональные войны с угрозой применения ядерного оружия. В качестве возможных целей для Москвы в статье называют Украину и страны Прибалтики. Чтобы нейтрализовать Россию, отмечают эксперты, НАТО должно принять контрмеры.
Если начнется вооруженный конфликт между Россией и НАТО, то Кремль может организовать нападение "ограниченного масштаба" на страны Восточной Европы. Об этом говорится в докладе экс-замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе, передает немецкая газета Die Welt.
Возможные цели для российской агрессии - Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность, передает НСН.
Россия намеренно "ищет драки" с западными странами, уверены эксперты, а кроме того - предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО. Поэтому "необходимо предпринимать контрмеры", подчеркивают Краузе и Браус, чтобы нейтрализовать стратегические последствия действий РФ.
Заявления о потенциальной "российской агрессии", в том числе - и ядерной, уже не в первый раз звучат в немецких СМИ. Настроения этих высказываний колеблются от алармистских до примирительных.
В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.
Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера - с государем, глядя на которого русские "будто бы забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия".
Опасения западных политиков и военных вызывает модернизация Россией своих вооружений. Шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.
"Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", - утверждается в документе.
В Министерстве иностранных дел России впоследствии заявили, что это США возвращаются в своей доктрине к концепции "ограниченной ядерной войны".
"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - заявили в МИДе.
"Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее", - отметил Путин, передает ФАН.
Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.
Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 штук, у России - 1561 штука. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству.
Прошлой осенью Путин заявлял, что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.
"Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - подчеркнул Путин.
Иван Апулеев
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