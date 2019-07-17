Ядерный удар по Украине: в ФРГ обвинили Россию в агрессии

Россия нанесет "неожиданный ядерный удар", считают немецкие СМИ

Россия может внезапно напасть на страны Европы в случае войны с НАТО, сообщают немецкие СМИ. Кроме того, в докладе экспертов говорится, что российские военные якобы могут вести региональные войны с угрозой применения ядерного оружия. В качестве возможных целей для Москвы в статье называют Украину и страны Прибалтики. Чтобы нейтрализовать Россию, отмечают эксперты, НАТО должно принять контрмеры.

Если начнется вооруженный конфликт между Россией и НАТО, то Кремль может организовать нападение "ограниченного масштаба" на страны Восточной Европы. Об этом говорится в докладе экс-замгенсека НАТО Генриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе, передает немецкая газета Die Welt.

"Пока мир решает глобальные климатические, миграционные и экономические проблемы, требующие сотрудничества многих стран, Россия готовится вести в Европе региональные войны, применяя ядерное оружие", - убеждены немецкие эксперты.

Возможные цели для российской агрессии - Украина и Прибалтика, говорится в статье. Кремль будет стремиться дестабилизировать общества, запугать правительства стран НАТО и подорвать их обороноспособность, передает НСН.

Россия намеренно "ищет драки" с западными странами, уверены эксперты, а кроме того - предпринимает целенаправленные действия по ослаблению и разрушению НАТО. Поэтому "необходимо предпринимать контрмеры", подчеркивают Краузе и Браус, чтобы нейтрализовать стратегические последствия действий РФ.

Заявления о потенциальной "российской агрессии", в том числе - и ядерной, уже не в первый раз звучат в немецких СМИ. Настроения этих высказываний колеблются от алармистских до примирительных.

В начале мая 2019 года на страницах Die Welt появилась статья, в которой немецкий журналист Михаэль Штюрмер заявил, что рано или поздно Западу придется пойти навстречу России, которая вновь стала сверхдержавой.

"Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом", - заявил он.

Кроме того, Штюрмер сравнил торжественный прием президента России Владимира Путина в Кремле с царскими приемами Российской Империи, а самого российского лидера - с государем, глядя на которого русские "будто бы забывают на мгновение о последствиях крушений последнего столетия".

Опасения западных политиков и военных вызывает модернизация Россией своих вооружений. Шаги по технологическому усовершенствованию ядерного оружия говорит о решимости Москвы вернуть Россию к статусу великой державы и гонке вооружений, говорится в тексте национальной ядерной доктрины США.

"Сегодня Россия модернизирует оружие, а также другие стратегические системы. Еще большее беспокойство было связано с принятием Россией военных стратегий, которые предполагают достижение успеха за счет расширения ядерного потенциала", - утверждается в документе.

В Министерстве иностранных дел России впоследствии заявили, что это США возвращаются в своей доктрине к концепции "ограниченной ядерной войны".

"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу", - заявили в МИДе.

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе "прямой линии", что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

"Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее", - отметил Путин, передает ФАН.

Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.

Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 штук, у России - 1561 штука. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству.

Прошлой осенью Путин заявлял, что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.

"Наша концепция - это ответ на встречный удар", - заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную "перестрелку", то "неизбежно будет уничтожен".

"Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - подчеркнул Путин.

Иван Апулеев