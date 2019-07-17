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17.07.2019
ЦАМТО

Модернизированные МиГ-31БМ ТОФ отработали воздушный бой с элементами маневрирования

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Экипаж МиГ-31БМ обнаруживает цель на дальности до 320 километров и уничтожает ее с расстояния 280 км.
Экипаж МиГ-31БМ обнаруживает цель на дальности до 320 километров и уничтожает ее с расстояния 280 км.
Источник изображения: Татьяна Андреева/ РГ

ЦАМТО, 16 июля. На Камчатке экипажи модернизированных высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации ТОФ отработали элементы ведения воздушного боя и тактику применения ракетного вооружения над водной акваторией в северных широтах Тихого океана.

В ходе практических действий летчики отрабатывали пилотирование с целью занятия выгодной позиции для применения своего оружия и снижения эффективности оружия противника. Тренировались удерживать выбранную позицию на время нанесения ракетного удара и ее быструю смену для перенесения огня с одной воздушной цели на другую.

Кроме того, экипажи МиГ-31БМ совершенствовали навыки выдерживания длительных перегрузок при маневрировании на предельных возможностях самолета.

Модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ прибыли на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Елизово в феврале текущего года.

В ходе заводского ремонта с модернизацией обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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