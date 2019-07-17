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17.07.2019
ЦАМТО

Возможности внедрения многофункциональной системы корабельного мониторинга в ВМФ

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Мальгавко

ЦАМТО, 16 июля. О возможности внедрения многофункциональной системы СКМ в ВМФ журналу "Национальная оборона" рассказали директор – главный конструктор филиала "СКБ "Энергия" АО "Завод "Энергия" Александр Александров и ведущий специалист филиала "СКБ "Энергия" АО "Завод "Энергия" Владимир Чванов.

Система корабельного мониторинга "СКМ" разработки филиала "СКБ "Энергия" АО "Завод "Энергия" более 10 лет поставляется на корабли и суда ВМФ. За это время существенно возросло количество решаемых ею задач, произошло качественное усовершенствование оборудования, расширился круг оборудуемых объектов. Такому активному внедрению СКМ в практику ВМФ способствовал ряд факторов.

Динамика внедрения системы СКМ в практику ВМФ от момента создания до настоящего времени свидетельствует о ее высокой востребованности благодаря способности решать множество задач обеспечения безопасности и мониторинга кораблей и судов в различных сферах применения на объектах широкой номенклатуры.

Особенностями решения задач обеспечения безопасности и мониторинга на кораблях и судах ВМФ являются:

- ориентация на четкое соблюдение принципов корабельной организации, предусматривающей оперативное предоставление необходимой информации личному составу, распределенному по боевым постам и вахтам и действующему по корабельным расписаниям в зависимости от специфики объекта;

- разнообразие видов и источников угроз безопасности объектов в зависимости от мест их нахождения (в пункте базирования у причальной стенки, на внешнем рейде в точке якорной стоянки, на переходе морем).

Основными требованиями, предъявляемыми к такой системе, выступают:

- универсальность к типажу и масштабам оборудуемых объектов в части построения системы;

- обеспечение взаимодействия со смежными системами и средствами;

- возможность изменения конфигурации системы (наращивания функциональными компонентами) при ее дополнении новыми задачами без внесения принципиальных конструктивных изменений;

- однотипность блоков и устройств, упрощающих эксплуатацию системы широким кругом специалистов.

Выполнение этих требований в СКМ реализовано ее структурным построением по принципу распределенной локальной вычислительной сети, включающей системные уровни получения, обработки, передачи и отображения данных.

Уровень сбора данных представляется всевозможными интеллектуальными датчиками, ТВ камерами и другими устройствами, размещаемыми непосредственно в контролируемых системой местах. Они осуществляют первичную обработку и архивирование данных о возникновении нештатных ситуаций.

Уровень сетевого обмена представляется блоками типа БУК, обеспечивающими внутреннее комплексирование подсистем и интеграцию СКМ с общекорабельными системами и средствами.

Уровень обработки и отображения информации представляется блоками типа БОИ, выполняющими функции АРМ подсистем и размещаемыми в командных пунктах и боевых постах корабля.

Приоритетными свойствами системы являются:

- обработка данных средствами их сбора в режиме реального времени и последующее предоставление информации на верхние уровни только при выявлении признаков нештатных ситуаций, либо по запросу операторов;

- создание распределенного архива данных на периферийных устройствах, позволяющее оперативно формировать необходимые информационные срезы под каждый АРМ и тем самым избежать информационной избыточности для операторов.

Эти свойства оптимизируют необходимые для принятия решения объемы данных, что позволяет обеспечить их передачу в АРМ подсистем в реальном времени и минимизирует временной интервал между моментом возникновения нештатной ситуации и реагированием на нее.

Система корабельного мониторинга комплектуется на базе унифицированного оборудования, используя модульный принцип построения. Это позволяет конфигурировать ее многофункциональные варианты, обеспечивающие комплексную безопасность как кораблей (судов), так и объектов береговой инфраструктуры ВМФ.

Для адаптации системы под объект в зависимости от его особенностей достаточно применить конкретные устройства сбора и обработки данных на нижнем системном уровне. Такой подход не требует проведения целевой ОКР и ограничивается выполнением привязки конструкторской документации и программного обеспечения базового варианта системы применительно к конкретному кораблю (судну) или объекту береговой инфраструктуры исходя из его назначения, организационных и конструктивных особенностей.

Унифицированность оборудования СКМ, являющаяся одним из основных ее приоритетных преимуществ, позволяет:

- сократить расходы на проработки по созданию модификаций;

- минимизировать эксплуатационные издержки;

- упростить процессы обучения персонала.

Таким образом, построенная на базе унифицированного оборудования многофункциональная система СКМ позволяет успешно решать комплекс взаимосвязанных задач безопасности и мониторинга на кораблях и судах ВМФ широкого назначения. Ее дальнейшее функциональное дополнение и расширение не требует существенных конструктивных изменений и может быть реализовано с минимальными затратами.

Инновационные проработки СКБ "Энергия" представлялись руководству ВМФ и МО РФ и получили одобрения соответствующих органов военного управления. Это подтверждает перспективность дальнейшего внедрения многофункциональной СКМ в практику ВМФ и ВС РФ.

Статья опубликована в журнале "Национальная оборона" (№7, 2019 г.).

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