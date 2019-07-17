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17.07.2019
ЦАМТО

Публикация исследований американских экспертов, ищущих недостатки у С-400, является информационным вбросом

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Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона, военный эксперт. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 16 июля. Публикация исследований американских экспертов, ищущих недостатки у российской системы ПВО С-400, является информационным вбросом, связанным с потерей США ряда покупателей для собственных комплексов Patriot.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, ранее американский центр частной разведки Stratfor опубликовал статью, в которой описал ряд недостатков С-400 – в частности, что опасность для системы может представлять массированная атака, если работа С-400 не подкреплена другими средствами противовоздушной обороны. Дальность действия ЗРС может достигать 400 км, однако гористая местность может понизить эффективность радиолокационных возможностей, и С-400 в таких условиях собьет низколетящую крылатую ракету лишь за несколько десятков километров, утверждают в Stratfor.

"Попытки американцев искать недостатки в С-400 понятны, они вызваны ревностью к успехам России, ведь сейчас С-400 – это бренд, известный во всем мире, так же как и автомат Калашникова. Даже такая страна, как Турция, являясь членом НАТО, захотела купить эту систему, а не американские Patriot. Это бьет по престижу США, делает их предметом критики и насмешек", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что ограничения, описанные в статье Stratfor, свойственны любой системе ПВО. "Понятно, что С-400 должна работать в эшелонированной системе ПВО, то есть в связке с другими зенитными ракетными комплексами средней и малой дальности, например с "Тор-М2". Именно эшелонированная система противовоздушной обороны обеспечивает поражение целей на всех ракурсах и высотах, и она строится с учетом особенностей рельефа местности в каждом конкретном случае на территории конкретной страны", – пояснил собеседник агентства.

И.Коротченко подчеркнул, что экспортный потенциал С-400 не ограничивается существующими контрактами с Турцией и Индией – в перспективе эти системы могут закупить более 10 стран, что еще более подорвет авторитет США на рынке вооружений.

"По сравнению новейшей версией Patriot PAC-3 С-400 имеет ряд существенных преимуществ – например, по скорости развертывания, помехоустойчивости, боевой эффективности и дальности поражения целей. В настоящее время заявки на С-400 подали более 10 государств, с которыми Россия ведет конкретные переговоры, вот американцы и нервничают", – подчеркнул И.Коротченко.

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