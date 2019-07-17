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17.07.2019
Газета.ru

"Метеорит" сжег: трех бойцов ВСУ убили свои

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Источник изображения: gazeta.ru

В ВСУ по ошибке убили своих бойцов в Донбассе

Солдаты ВСУ по ошибке обстреляли свои же позиции в Донбассе, убив трех человек и ранив 11 военных. Об инциденте рассказал представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. По его словам, украинские силовики выстрелили из установки разминирования, забыв о тормозном канате. В полете у боеприпаса отказал двигатель и он взорвался на позициях ВСУ.

Трое украинских военных погибли, еще 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения и ожоги различной степени тяжести из-за обстрела украинскими силовиками позиций своих сослуживцев. Об этом в эфире "Первого Республиканского телеканала" сообщил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, артиллеристы ВСУ по ошибке выпустили из установки разминирования УР-77 "Метеорит" заряд, забыв о тормозном канате. Он необходим для корректной работы боевой машины.

Из-за этого в полете у реактивного боеприпаса отказал двигатель, и мина мощностью до 500 кг в тротиловом эквиваленте рухнула на позиции украинских войск, добавил Безсонов.

Реактивная самоходная установка разминирования УР-77 была создана еще в Советском Союзе. Она способна проделывать проходы в минных полях - шириной около 6 м, а длиной - от 80 до 90 м. В войсках схожая с ней УР-83П получила прозвище "Змей Горыныч".

9 июля в сети появилось видео обстрела позиций ВСУ вблизи города Марьинка Донецкой области из противоминной установки УР-83П. Военные украинской 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила обвинили в атаке ополченцев ДНР.

Официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин в разговоре с НСН заявил, что доказательств причастности ополченцев к обстрелу нет.

"Был ли факт применения или не было, мне трудно сказать. Понимаете, Украина много чего изображает на видео, а доказательная база, что это от нас выпущено? Давайте честно! Там говорят по-русски. Где это точно находится, я, честно говоря, не знаю. Они указали Марьинку. Это бездоказательно. Это так называемый "Змей-Горыныч" - средство по разминированию территории. А реально это оно было или не оно.. Там же установку никто не показывает. Просто идет на словах речь", - заявил Басурин.

Некорректное использование УР-77 и УР-83П нередко приводит к гибели своих же военнослужащих. В ходе Первой чеченской войны реактивную установку применяли федеральные войска. В 1995 году в результате обстрела из "Змея Горыныча" погибли 28 солдат ВС РФ.

Кроме того, командир одной из боевых машин использовал снаряд УР-77 для стрельбы по наступавшим боевикам. В результате попадания большинство наступавших бандитов было уничтожено.

"Дружественный огонь" в рядах украинских военных постоянно фиксируется разведкой ДНР и ЛНР. В начале июля представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что рядовой 30-й бригады ВСУ расстрелял из автомата бойцов националистического полка "Азов" на почве идеологических разногласий.

В результате конфликта два неонациста попали в госпиталь с огнестрельными ранениями.

Филипоненко также сообщил о перестрелке в рядах 54-й бригады ВСУ, случившейся 4 июля из-за злоупотребления спиртным. Один из украинских солдат погиб, но командование бригады предпочло скрыть истинные причины гибели бойца - вину за гибель военного свалили на ополченцев.

В конце июня представитель луганских ополченцев рассказал о пьяном командире ВСУ, расстрелявшем подчиненных. Он также добавил, что в результате инцидента военнослужащие получили серьезные ранения, при этом командование бригады скрыло эту информацию.

Спустя несколько дней руководитель пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов сообщил об еще одном случае "неуставных отношений" в рядах украинской армии. Полковник ВСУ из штаба Операции объединенных сил (ООС) до смерти избил свою подчиненную - женщину-военнослужащую, которая от полученных травм скончалась.

По его словам, полковник "действовал в приступе ярости". Украинское командование вновь попыталось скрыть инцидент, однако было возбуждено уголовное дело, добавил Безсонов.

В рядах украинской армии, согласно заявлениям ополченцев, царит пьянство и хаос. 14 июля представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что пьяные солдаты ВСУ избили командира своего подразделения из-за лишения их премии за прошедший месяц, передает ФАН.

Он добавил, что задержка выплат в 30-й отдельной мехбригаде ВСУ привела к массовому саботажу, солдаты отказываются подчиняться приказам, многие дезертируют и уходят в самоволку.

"11 июля четверо военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применили физическую силу в отношении командира роты инженерного обеспечения капитана Хоменко за незаконное лишение их дополнительных выплат", - сообщил Филипоненко.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года в результате госпереворота на Украине и внутриполитического конфликта. За пять лет боевых действий из региона бежали более 1,5 млн человек, погибло более 13 тыс. военных и гражданских.


Иван Апулеев

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