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17.07.2019
ЦАМТО

Минобороны Португалии станет первым инозаказчиком самолетов ВТА KC-390

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Источник изображения: Фото: embraer

ЦАМТО, 16 июля. Кабинет министров Португалии утвердил расходы на покупку пяти самолетов ВТА KC-390 компании Embraer, оказание услуг материального обеспечения и поставку летного тренажера.

Информация о данном решении была опубликована на официальном сайте правительства 11 июля.

Бюджет проекта составляет 827 млн. евро. По заявлению министра национальной обороны Португалии Жоао Гомеша Кравиньо, самолет обладает межконтинентальной дальностью полета и возможностями для выполнения различных задач в интересах вооруженных сил и гражданских властей.

Как заявлено, приобретение KC-390 усилит возможности ВС Португалии по воздушной перевозке войск и грузов, высадке десанта и дозаправке других самолетов в воздухе, проведению поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, а также поддержке островных территорий. Фактически Португалия получит самолеты двойного назначения (военного и гражданского), которые можно будет использовать, в том числе, для борьбы с лесными пожарами.

Планируется, что поставка KC-390 начнется в феврале 2023 года и будет осуществляться с темпом один самолет в год вплоть до февраля 2027 года.

По информации компании Embraer, закупка осуществляется в рамках программы модернизации португальских ВВС для поддержки операций национальных вооруженных сил и повышения уровня боеготовности.

Как сообщал ЦАМТО, министры обороны Бразилии и Португалии подписали Декларацию о намерениях, предусматривающую участие Португалии в программе разработки KC-390 компании Embraer в сентябре 2010 года. Соглашение стало базовым документом для начала переговоров об участии португальских компаний в проектировании и производстве нового самолета, а также закупке до шести KC-390 для ВВС Португалии. В период 2012-2015 гг. Португалия инвестировала 30 млн. евро в программу KC-390, наряду с Чехией и Аргентиной.

Правительство Португалии 27 июля 2017 года уполномочило Министерство национальной обороны провести с Embraer Defense and Security переговоры о закупке до пяти самолетов ВТА KC-390 (с опционом на поставку шестого). 30 мая 2018 года правительство Португалии утвердило выделение дополнительных 10 млн. евро для финансирования совместного с Embraer проекта разработки и производства KC-390. Утвержденный парламентом "Закон о военных программах на 2019-2030 гг." предусматривает приобретение пяти самолетов ВТА KC-390 стоимостью 827 млн. евро.

Новые самолеты заменят состоящие на вооружении 501-й эскадрильи ВВС Португалии C-130H "Геркулес", срок службы которых составляет около 40 лет. Сейчас самолеты "Геркулес" проходят небольшую модернизацию для продления срока их эксплуатации до принятия на вооружение KC-390.

KC-390 получил гражданскую сертификацию от Бразильского национального авиационного агентства (ANAC) в 2018 году и в настоящее время находится в стадии серийного производства. Принятие самолета на вооружение ВВС Бразилии запланировано на 3-й квартал 2019 года.

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