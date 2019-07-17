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17.07.2019
Военное обозрение

Новому замминистра обороны "отдали" боевую подготовку и безопасность полётов

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Экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, назначенный на должность заместителя министра обороны РФ, будет курировать боевую подготовку ВС и безопасность полетов авиации. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Источник изображения: Kremlin.ru

Назначенному на должность замминистра обороны Юнус-Бек Евкурову определили круг обязанностей, он будет отвечать за боевую подготовку в вооруженных силах и безопасность полетов. В подчинении у генерал-лейтенанта будут Главное управление боевой подготовки ВС РФ, занимающееся организацией боевой подготовки войск (сил), а также координацией деятельности органов военного управления по подготовке младших специалистов в ВС, а также Служба безопасности полетов авиации ВС РФ, которая осуществляет госконтроль за деятельностью авиационного персонала в части, касающейся безопасности полетов.

Напомним, что экс-глава Ингушетии был назначен на должность заместителя министра обороны РФ указом президента России 8 июля этого года с присвоением очередного воинского звания генерал-лейтенант. Одновременно Владимир Путин подписал еще один указ, расширяющий круг заместителей главы оборонного ведомства до 12 человек (было одиннадцать).

Юнус-Бек Евкуров принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе (Вторая Чеченская война). Известен его марш-бросок на Приштину (Югославия, 1999) с подразделением десантников. Именно за операцию по взятию под контроль аэродрома Слатина Евкуров был награждён званием Героя России. В 2004-2008 годах (перед назначением на пост главы Ингушетии) он являлся заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа. В отставку с поста главы республики подал 26 июня на фоне череды конфликтов, разгоревшихся в связи с установлением новой границы с Чеченской республикой.

Ранее сообщалось, что новый заместитель Шойгу будет отвечать только за боевую подготовку ВС РФ.

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