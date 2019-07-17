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17.07.2019
ЦАМТО

На вооружение связистов ЦВО поступили 12 радиорелейных станций Р-419Л

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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник изображения: www.relero.ru

ЦАМТО, 16 июля. Партия из 12 современных многоканальных радиорелейных станций Р-419Л поступила по гособоронзаказу на вооружение подразделений связи Центрального военного округа.

Новую технику осваивают специалисты войск связи общевойсковых объединений, дислоцированных в Сибири, Поволжье и на Урале.

Поступившие станции связи предназначены для организации самостоятельных радиорелейных линий связи и создания ответвлений от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий связи.

Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций, установленных на базе автомобиля КамАЗ, удалось до 30% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по предназначению, в 2,5 раза снизить время развертывания и настройки цифровой техники, значительно улучшилось качество и дальность связи – более чем на 500 км.

Применяя современное оборудование, военные связисты смогут организовать работу в цифровых режимах на линиях связи протяженностью до 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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