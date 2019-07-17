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17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Новую систему управления стрелковым оружием создали в России

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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Концерн "Моринформсистема-Агат".

В России создана малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал", предназначенная для уничтожения малоразмерных целей, рассказал один из руководителей концерна "Моринформсистема-Агат" Виктор Комардин.

Систему впервые продемонстрировали на морском салоне в Санкт-Петербурге.

"Эта малогабаритная система управления стрелковым оружием "Сервал" предназначена для уничтожения малоразмерных целей в воздухе, в первую очередь против малогабаритных беспилотников, а также таких же целей на воде и на суше", – передает РИА "Новости" слова Комардина.

Он отметил, что систему можно установить, как на машину, так и на катер, а дальность поражения при этом будет зависеть от типа стрелкового оружия. "Сервал" дистанционно управляется оператором и имеет функцию гиростабилизации.

По словам Комардина, система прошла полигонные испытания на Тихоокеанском флоте, после чего командование ТОФ направило в Минобороны письмо с просьбой принять ее на вооружение.

На сегодняшний день система получила паспорт экспортного облика, и, соответственно, ее можно продавать за рубеж.

"Возможно использование любых стрелковых образцов иностранного производства. Главное – зажать в станину ствол", – сказал Комардин.

Он сообщил также, что помимо АК, на эту систему можно поставить пулеметы любого калибра.

Напомним, 9 июля гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота "Маркер".



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Моринформсистема-Агат
ФПИ
Персоны
Григорьев Андрей
Проекты
БПЛА
Робот
ТОФ
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