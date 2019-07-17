США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку

Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля, намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных представителей США.

"Если встреча окажется хорошей, она дала бы больше ясности относительно того, как дела с китайцами обстоят по мнению русских", — сказал собеседник издания.

Вместе с тем США не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

Один из чиновников отметил, что диалог по СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и может быть продлен на пять лет, — "это проблема на следующий год".

13 июля стало известно, что главой американской делегации на переговорах в Женеве будет первый замгоссекретаря США Джон Салливан. Россию представит замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Сопровождать Салливана будет заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. После переговоров американские делегаты направятся в Брюссель, где сообщат союзникам по НАТО об итогах встречи с российской стороной.

4 июля Рябков сообщил, что у Москвы до сих пор нет понимания, готов ли Вашингтон продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который истекает в 2021 году.

3 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД. Данное решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы.