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17.07.2019
bmpd.livejournal.com

Украина поставила Саудовской Аравии ещё 160 противотанковых ракетных комплексов "Скиф" и "Корсар"

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Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в "Прогресс" поставил Саудовской Аравии ещё 160 ПТРК "Скиф" и "Корсар" и 630 ПТУР на 51 млн. долл.

В мае 2019 г. дочернее предприятие государственной компании "Укрспецэкспорт" государственное предприятие специализированная внешнеторговая фирма "Прогресс" продолжило поставлять в адрес министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия (General Department Of Arms And Explosives, Riyadh, Kingdom Of Saudi Arabia) через порт Николаев товары военного назначения производства ГосККБ "Луч" на общую сумму 51,321 млн. долл.:

019/05/03

- ракета РК-2ОФ в контейнере (калибра 130 мм, осколочно-фугасные) -300 шт., - ракета РК-2И (калибра 130 мм, инертные, для тренировочных целей) -10 шт., -ракета РК-ЗОФ управляемая (калибра 107 мм, осколочно-фугасные) -200 шт, -ракета РК-ЗИ (калибра 107 мм, инертные, для тренировочных целей -10 шт.

Вес - 12565 кг. Цена - 20,53435 млн. долл.

2019/05/03

- переносной противотанковый ракетный комплекс "Скиф" (215Т), который включает пусковую установку, устройство наведение модуль дистанционного управления, тепловизор (Eye-LR-S Aselsan) - 40 шт.,

- легкий переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (Комплекс 216), который включает пусковую установку, устройство наведение, тепловизор - 60 шт.

Вес - 6360 кг. Цена - 13,051 6 млн. долл.

2019/05/17

- легкий переносной противотанковый ракетный комплекс "Корсар" (Комплекс 216), который включает пусковую установку, устройство наведение, тепловизор - 60 шт.

Вес - 2400 кг. Цена - 6,3 млн. долл.

2019/05/17

- управляемая ракета РК-ЗК (калибра 107 мм, кумулятивная противотанковая) -300 шт., ракета РК-ЗИ (калибра 107 мм, инертная, для тренировочных целей) -10 шт.

Изделия предназначены для использования в составе ППТРК "Скиф" и ЛППТРК "Корсар".

Вес - 4924 кг. Цена - 11,434 млн. долл.

Предыдущие поставки состоялись в январе-феврале 2019 г.

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Скиф ПТРК
Компании
Aselsan
Луч ГосККБ (Украина)
Укрспецэкспорт
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