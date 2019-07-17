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17.07.2019
bmpd.livejournal.com

Франция создает космическое командование

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13 июля 2019 года президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании главного космического командования (Grand Commandement de l’Espace) в составе военно-воздушных сил Франции, которое должно быть активировано в сентябре 2020 года. В перспективе планируется преобразование ВВС Франции (Armée del’Air) в Воздушно-космические силы (Armée del’Air et de l’Espace).

(c) zebrastationpolaire.over-blog.com

Выступая с традиционной речью накануне государственного праздника Франции 14 июля, президент Макрон сообщил о создании космического командования в составе ВВС и заявил, что "это (...) укрепиь нашу стратегическую независимость, которая должна быть частью европейской структуры. Я знаю, что уже было сделано под руководством министра [вооруженных сил], чтобы ответить на вызовы в наземном, морском и воздушном пространствах, а также в новых зонах конфронтации киберпространства и космоса за пределами атмосферы. Новая военно-космическая доктрина, предложенная мне министром [вооруженных сил] и одобренная мной, обеспечит нашу защиту в космосе и из космоса. Мы будем укреплять нашу пространственную осведомленность, мы будем лучше защищать наши спутники, в том числе и активно. И чтобы придать смысл этой доктрине, обеспечить развитие и укрепление наших космических возможностей, в сентябре следующего года в составе ВВС будет создано главное космическое командование. Это в конечном итоге приведет к созданию воздушно-космических сил. Необходимые [для этого] новые инвестиции будут санкционированы."

Со стороны bmpd укажем, что ВВС Франции уже располагают единственным в Западной Европе центром военного наблюдения за космическими объектами (COSMOS) на авиабазе Лион-Мон Верден (ВА 942). Что касается нового главного космического командования ВВС Франции, то оно, как сообщается, должно быть создано на основе существующего Объединенного космического командования, созданное в 2010 году, которое в настоящее время разрабатывает и осуществляет военно-космическую политику министерства вооруженных сил Франции.

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Франция
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2020-й год
Кибербезопасность
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