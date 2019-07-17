Трехствольный конкурент Калашникова

Автомат Коробова зарубили из-за очередей

В 1962 году группа под руководством изобретателя Германа Коробова работала над необычным изделием под шифром "Прибор 3Б". Трехствольный автомат под стандартный патрон калибра 7,62х39 миллиметров был построен по не слишком популярной в то время схеме булл-пап (bullpap).

Ударный механизм и встроенные магазины располагались в прикладе после спускового крючка. Выигрыш такой конструкции в том, что позволяет нарастить ствол без изменения общей длины и массы оружия. А это больше дальность, выше точность стрельбы. Надо сказать, что в карьере оружейника это был второй образец, построенный по схеме булл-пап. Первый – ТКБ-408-2 "Бычок" выбыл из конкурса после пяти тысяч выстрелов, поскольку ствольная коробка и затвор не выдержали темпа. Тогда, в 1949 году на вооружение Советской армии приняли автомат Калашникова.

В новой разработке Коробов добивался сверхбыстрой очереди, при которой отдача от выстрелов не успевала отклонить ствол, что повышало кучность. Три ствола "Прибора 3Б" позволяли решить задачу. При этом темп стрельбы достигал 1400–1800 в минуту, причем трехпульный залп совершался за 0,1 секунды. Для сравнения: АК способен максимум на 600 выстрелов в минуту. Нельзя не отметить, что некоторые детали механизма заимствовались у автомата Калашникова, что было только плюсом, поскольку таким образом достигалась унификация с основным армейским стрелковым оружием.

“Коробов проработал концепцию стрельбы короткими очередями с контролируемым рассеиванием”

Огонь из трехстволки Коробова велся залпами по три патрона или очередями. При этом высокая кучность стрельбы очередями достигалась за счет суперскорострельности и объединения стволов на общем лафете. Каналы стволов запирались единым вертикальным клиновым затвором. Для питания патронами были специально разработаны трехсекционные магазины, имевшие три расположенных параллельно отсека на 15 или 20 патронов каждый, по одному на ствол.

После очередных испытаний комиссия поручила Коробову доработать оружие, и в 1966-м он представил на суд военных новый вариант автомата необычной для того времени схемы – ТКБ-059.

Корпус автомата разделялся. Механизмы были скомпонованы в единый блок, откатывающийся по направляющим в корпусе под воздействием отдачи. Энергия отката использовалась для перезарядки оружия.

Госиспытания автомат Коробова выдержал – кучность стрельбы была выше, чем у модернизированного АК. Но в серию не пошел. Военные отметили невозможность стрелять одиночными с рук или очередями произвольной длины. Не устраивала также сложность снаряжения магазинов. Так что автомат остался в опытных образцах, которые можно увидеть в экспозиции Тульского государственного музея оружия. Однако Коробов потрудился не зря – он проработал концепцию стрельбы короткими очередями с контролируемым рассеиванием, ее в 70-х годах использовали при работе по НИОКР "Абакан", в результате которой был создан и принят на вооружение автомат АН-94 Геннадия Никонова.

Попытки создать многоствольное автоматическое оружие делались не только в СССР. Американцы работали над ним по программам SAVLO и SPIW. Опытный автомат Springfield SPIW со встроенным трехзарядным подствольным гранатометом имел модульную компоновку (с возможностью сборки оружия в традиционном форм-факторе или в виде булл-пап). Но в 1964 году конструкторы перешли на "чистый" булл-пап. Образец имел традиционную газоотводную автоматику и стрелял патронами ХМ144. Их подача осуществлялась из 60-зарядных тандемных коробчатых магазинов. Темп стрельбы составлял порядка 1700 выстрелов в минуту. Самозарядный подствольный гранатомет имел примыкаемый справа сверху коробчатый магазин на три гранаты. В 1966 году компоновку Springfield SPIW пересмотрели, и в окончательном варианте автомат использовал четырехрядные коробчатые магазины по 50 патронов, располагавшиеся перед спусковой скобой. Однако совместить в одном оружии сложные механизмы, большой боекомплект, высокую надежность при малом весе оказалось невыполнимой задачей, и программу закрыли.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года