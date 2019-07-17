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17.07.2019
ТАСС

Участники готовящейся экспедиции МКС рассказали, какие личные вещи возьмут с собой

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Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур
Космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка перед пуском ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз ТМА-20М» с космодрома Байконур.
Источник изображения: В© Р РРђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё, Р Р°РјРёР»СЊ РЎРёС‚РґРёРєРѕРІ | РџРµСЂРµР№С‚Рё РІ С„РѕС‚РѕР±Р°РЅРє

Каждый из участников может взять примерно 1 кг груза

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Российский космонавт Олег Скрипочка, астронавты Джессика Миер (США) и Хазаа аль-Мансури (ОАЭ) намерены взять с собой на Международную космическую станцию (МКС) личные вещи, которые будут напоминать им о доме и близких. Об этом они рассказали в понедельник на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), она транслировалось на сайте NASA.

Всем троим был задан вопрос о том, какие личные вещи они планируют захватить с собой. "Мы можем взять только около 1 кг грузов, - сказал Скрипочка. - Как берут многие, это, наверное, какие-то личные фотографии. С течением времени все приятнее на них смотреть. Какие-то сувениры от детей, личные вещи. Возможно, карта памяти с фотографиями и видео личными".

Астронавт NASA Миер отметила, что намерена привезти на МКС несколько вещей для других членов экипажа станции. "Я не скажу, что это, поскольку это сюрприз", - сказала она. Миер добавила, что хочет взять с собой, в частности, "шведский и израильский флаги". "Это родные страны моих родителей", - сказала она. Миер в прошлом году сообщила в интервью журналистам газеты The Times of Israel, что у ее матери шведские корни, а у отца - еврейские. "Думаю, моя плюшевая панда с тех времен, когда мне было пять лет, отправится со мной", - сказала она.

"Я возьму с собой фото членов семьи. Я разделю с ними свой полученный в космосе опыт", - отметил астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов аль-Мансури. Участник экспедиции сообщил, что среди его личных вещей также будет флаг ОАЭ и фотография, на которой запечатлены лица из руководства этой страны во время встречи с представителями экипажа одного из кораблей "Аполлон". "Это один из тех снимков, которые меня вдохновляют", - добавил аль-Мансури.

Говоря о предстоящей работе на борту станции, Скрипочка также констатировал: "Это будет третий полет для меня и в то же самое время самый продолжительный. Это первый раз, когда я буду командиром "Союза" и станции. Для меня это большая ответственность". "Так или иначе, у нас прекрасно подготовленный экипаж. Джессика продемонстрировала свои блестящие навыки бортового инженера. Хазаа продемонстрировал широкие знания и также прекрасные навыки. Так что я спокоен по поводу нашего предстоящего полета", - сказал космонавт.

Планируется, что Скрипочка, Миер и аль-Мансури отправятся к МКС в конце сентября.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Израиль
ОАЭ
Россия
США
Швеция
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Проекты
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