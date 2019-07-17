Подводный флот поднимает паруса

Военно-морской салон продемонстрировал новые технические решения

14 июля завершил работу IX Международный военно-морской салон, одна из ведущих мировых выставок кораблестроения и морского вооружения. В Санкт-Петербурге были представлены все ведущие предприятия морской отрасли России, а также производители судового комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и продукции двойного назначения.

"Уверен, что насыщенная программа салона, наличие действующих образцов техники и вооружения, близость производственных площадок позволят всем участникам найти новые возможности для расширения деловых контактов. И в целом проведение этого форума будет способствовать развитию и укреплению международного военно-технического сотрудничества", – подчеркнул вице-премьер России Юрий Борисов.

“ С этого года перспективные и модернизируемые проекты подводных лодок будут оснащаться перископами нового поколения ”

За сухими цифрами статистики нельзя не видеть главного – медленного, но верного возрождения отечественного кораблестроения и ликвидации образовавшегося в 90-е отставания в некоторых областях от ведущих военно-морских держав. Оно, как отметил академик РАН Владимир Пошехонов, возглавляющий концерн "ЦНИИ "Электроприбор", устранено, в частности, в перископостроении. Подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота получат новейшие перископы "Парус-98" непроникающего типа. С их помощью подводники могут вести круглосуточное наблюдение в сложных метеоусловиях, принимать сигналы спутниковых навигационных систем, обнаруживать излучение радиотехнических средств надводных кораблей, измерять дистанцию до объектов. Телевизионный канал высокой четкости выполнен на новой элементной базе, в тепловизионном канале установлена матрица с глубоким охлаждением и увеличенным разрешением, повышена чувствительность. Разработчики улучшили помехозащищенность. Кроме того, полностью переработан лазерный дальномер, изменена вычислительная система. С этого года перспективные и модернизируемые проекты подводных лодок будут оснащаться перископами нового поколения. По более ранним контрактам продолжатся поставки перископов предыдущего поколения, но в перспективе возможна их замена непосредственно на объектах.

Ликвидацию технологического отставания можно было наглядно видеть и на стенде АО "Концерн "Океанприбор", создавшего совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) новые пьезоматериалы, обеспечивающие снижение массы и заметности антенн перспективных гидроакустических станций (ГАС). "По проекту "Корсар" созданы три типа новых пьезоматериалов – пьезопленка, пьезокристаллы и пьезокомпозиты – и преобразователи на их базе, – сообщил научный руководитель концерна Игорь Селезнев. – Все три направления оказались успешными и на сегодня мы имеем хорошие показатели по гидроакустическим датчикам на новых пьезоматериалах, которые, я уверен, пойдут в системы будущего поколения для военной и гражданской техники". По его словам, "Океанприбор", создавая ГАС, всегда работал с пьезокерамикой. "Однако появляется военно-морская техника нового поколения, в том числе необитаемые подводные аппараты, которая предъявляет новые требования к ГАС. Они, в частности, включают существенное снижение массы, габаритов и заметности".

Одна из проблем гидролокации – вторичное поле, то есть отражение сигналов. Демаскирующий фактор. На корабле решить эту проблему можно специальным покрытием корпуса, снижающим заметность. Но гидроакустическую антенну покрыть нельзя, это мешает ее работе. Решить проблему призваны новые пьезоматериалы.

На салоне можно было увидеть достижения в морском газотурбинном двигателестроении, где после разрыва военно-технического сотрудничества с Украиной наши корабелы на протяжении ряда лет испытывали серьезные проблемы. ОДК продемонстрировала судовой газотурбоэлектрогенератор мощностью восемь мегаватт, два двигателя морского исполнения, являющихся базовыми ГТД четвертого отечественной корабельной энергетики, а также макет сборочно-испытательного комплекса морских газотурбинных агрегатов (ГТА) и ГТД (ПАО "ОДК-Сатурн"), ввод в строй которого стал важнейшим элементом программы создания полностью импортонезависимого производства. На его площадях организован участок окончательной сборки двигателей морской тематики мощностью до 25 мегаватт. Универсальные конструктивно-технологические решения, заложенные на этапе проектирования комплекса, позволяют проводить на нем все виды испытаний с имитацией реальных условий эксплуатации. Сборочно-испытательный комплекс им. Ф. Ушакова – ключевой элемент разработки, производства, поставок и ремонта морских ГТД и ГТА. В 2018 году здесь были проведены первые межведомственные испытания ГТД М70ФРУ-2 и главного газотурбинного агрегата (ГГТА) ГГТА М35Р-1, квалификационные испытания ГТД мощностью 27 500 лошадиных сил для ДГТА М55Р.

На интересующий многих вопрос о возможности строительства авианосца для ВМФ России был получен ответ от нового главкома. "Атомный авианосец, конечно, будет, но не в ближайшей перспективе", – сказал адмирал Николай Евменов, пояснив, что Россия станет развивать строительство авианосцев исходя из имеющихся возможностей. Глава ОСК Алексей Рахманов в свою очередь добавил, что эта тема актуальна и предприятия корпорации готовы к работе. "Специалисты и технические компетенции для постройки авианосца тех размерений, о которых мы говорили, существуют. Как только будет сигнал на старт, тут же приступим".

Невское ПКБ представило концепцию атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин", а Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) показал концепт-проект среднего авианосца с атомным реактором и вспомогательной газотурбинной установкой водоизмещением 76 тысяч тонн, способного нести до 100 летательных аппаратов. Как подчеркнул руководитель КГНЦ Павел Филиппов, боевой опыт применения в Сирии авианесущей группы с авианосцем "Адмирал Кузнецов" всесторонне проанализирован и учтен при разработке концепций легкого, среднего и тяжелого авианосцев, предлагаемых нами сегодня российскому флоту. Основная задача состоит не в том, чтобы возить ядерный реактор, а в том, чтобы иметь на борту как можно больше топлива для палубной авиации, отметил глава КГНЦ. Кроме того, авианосец должен иметь максимальное количество точек взлета и возможность максимальной боевой загрузки авиакрыла. Эти вопросы учтены в новых концепциях.

Одну из наиболее интересных экспозиций салона сформировал холдинг "Высокоточные комплексы", представив зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Пальма". В настоящее время идет оснащение этим оружием российских и зарубежных кораблей. В "Пальме" применяется новейший бронебойный подкалиберный трассирующий снаряд с сердечником, выполненным из вольфрам-никелево-железного сплава. По словам представителя холдинга, 12 кораблей новейших проектов водоизмещением от 250 до 5400 тонн оснащены этим ЗРАК.

“ Основными партнерами России в военно-морской сфере остаются Индия и Китай ”

На статической экспозиции салона был впервые представлен новый береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ". "Это наша инициативная разработка, предназначенная для прибрежных стран, не имеющих больших финансовых ресурсов для закупки дорогостоящих ракетных комплексов западного производства", – пояснил представитель калужской компании "Тайфун" (концерн "Моринформсистема-Агат"), являющейся разработчиком и производителем комплекса. "Рубеж-МЭ" создан на единой мобильной платформе повышенной проходимости КамАЗ-6560, на которой размещены как сам пусковой модель с четырьмя крылатыми ракетами Х-35УЭ, так и радиолокационная станция загоризонтного обнаружения надводных целей, аппаратура управления стрельбой и аппаратура боевого управления. Крылатые ракеты Х-35УЭ разработки корпорации "Тактическое ракетное вооружение" могут поражать надводные цели на дальности до 260 километров.

Новый ракетный комплекс может обеспечить контроль проливных зон и территориальных вод, защиту военно-морских баз и других береговых объектов, защиту побережья на десантно-опасных направлениях, защиту морских коммуникаций, завоевание господства на море в пределах зоны поражения ракет, а также поражение как надводных целей, так и целей, расположенных на суше.

По словам генерального директора и генерального конструктора АО "НПП "Радар ммс" Георгия Анцева, подвижные береговые ракетные комплексы (ПБРК) "Бал-Э" и "Рубеж-МЭ" могут получить беспилотный летательный аппарат в качестве средства целеуказания. "Интеграция БЛА в состав ПБРК – правильное решение, которое позволит существенно увеличить дальность обнаружения цели". В настоящее время рассматриваются три варианта беспилотников для оснащения комплексов. Возможно применение БЛА вертолетного типа с максимальной дальностью полета порядка 100–150 километров. Впоследствии можно будет говорить о крупногабаритном БЛА, использование которого позволит применять оружие на полную дальность. Беспилотник может быть интегрирован в состав как экспортно ориентированного ПБРК "Рубеж-МЭ", так и комплексов "Бал" для Минобороны РФ. "Радар ммс" разработал подобный БЛА и заканчивает его испытания. "На беспилотнике стоит уникальный радар с синтезированной апертурой. БЛА способен обнаружить корабль на дистанции до 50 километров, наземную цель – на удалении до 20–30 километров. Беспилотник оснащен ТВ-камерой, тепловизором, гравиметрическим датчиком и двухточечным магнитометром. В своей категории массы до 50 килограммов он не имеет аналогов в мире", – отметил Анцев.

Как сообщил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, объем портфеля заказов компании по военно-морской технике (ВМТ) превышает пять миллиардов долларов, что на несколько лет вперед обеспечивает загрузку предприятий, решивших проблемы импортозамещения. По словам замгендиректора компании Игоря Севастьянова, возглавлявшего ее делегацию на МВМС-2019, портфель заказов ВМТ включает подводные лодки и надводные корабли. Россия также наращивает свои компетенции в сфере экспорта военно-морских технологий. "Ряд стран – потенциальных покупателей поднимает вопрос о передаче технологий. Сейчас идут переговоры не о простой продаже изделия, мы получаем запросы, как поставить какой-либо стране флот", – заявил Севастьянов. Конкретные примеры – Индия и Вьетнам. Рассматривается поставка ВМТ, в частности фрегатов, корветов и подводных лодок, ряду стран Юго-Восточной Азии. Основными партнерами России в военно-морской сфере остаются Индия и в меньшей степени Китай.

Справка "ВПК"

В МВМС-2019 приняли участие 50 официальных делегаций из 36 государств, были представлены все страны, занимающиеся производством и эксплуатацией морской техники. Проведено 13 мероприятий конгрессно-делового характера, в том числе четыре международные научные конференции, более 130 официальных переговоров с участием гавнокомандующего ВМФ России, должностных лиц ФСВТС, представителей Рособоронэкспорта, ОСК и других ведущих компаний.

Николай Новичков

Дмитрий Федюшко Информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года