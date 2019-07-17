К берегам Америки может отправиться новый российский авианосец

От москитного до океанского

На невских берегах завершился девятый Международный военно-морской салон, в котором приняли участие 353 компании и 49 официальных делегаций из 35 стран.

Масштабные форумы создателей морской техники проводятся в Северной столице раз в два года. Каждая встреча дает оценку состояния флота, науки, кораблестроения и родственных отраслей, корректирует их развитие. Если в начале 2000-х моряки, ученые и корабелы с горечью подсчитывали, что осталось от верфей и флота после разрушительных 90-х годов, то потом настроение с каждым салоном улучшалось. Появилась новая техника, спроектированная уже не в СССР, а в России: вначале на экспозиционных стендах, затем в виде построенных образцов – головных и уже серийных.

Выставочный комплекс "Ленэкспо", где традиционно проходят морские форумы, расположен в Гавани Васильевского острова, и новинки демонстрируются тут же, в невской акватории. В дни работы салона здесь швартуется целая флотилия. И динамику развития морской техники от проекта к проекту, от салона к салону постоянные участники смотров наблюдают собственными глазами. На МВМС-2019 прибыли 17 кораблей из состава ВМФ и Погранслужбы ФСБ РФ. Среди них фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи", МРК проекта 21631 "Серпухов", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер проекта 21820 "Мичман Лермонтов", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", многофункциональный модульный катер проекта 23370 "Валерий Рождественский", рейдовый водолазный катер проекта 23040 "РВК-1064", судно на воздушной подушке СНВ П-900, пограничный патрульный корабль 2-го ранга проекта 22120, безэкипажный катер типа "Сканда", а также 20 катеров предприятий – участников салона.

“ Логично построить не просто плавучий аэродром, но мощный многофункциональный комплекс ”

Это объективный срез нынешнего состава ВМФ за исключением кораблей 1-го ранга, которым в гавани тесновато. Впрочем, строительство "Бореев" и "Ясеней", подводных атомных ракетоносцев, продолжается в соответствии с планами. Зато на МВМС-2019 стала проясняться ситуация и с надводными кораблями океанского класса, которых уже чуть ли не записали в долгострои.

Из салона в салон кочует макет нового эсминца "Лидер" – разработка Северного проектно-конструкторское бюро (ПКБ). Очертания проекта обозначились в начале уходящего десятилетия. Изначально планировалось строить корабль водоизмещением 12–13 тысяч тонн с газотурбинной установкой. Затем склонились в пользу атомной энергетики, водоизмещение возросло до крейсерских 18 тысяч. На нынешнем салоне корабелы и заказчики поделились планами – приступить к строительству эсминца "Лидер" в 2023 году.

Также поэтапно развивается проект российского авианосца. Вначале экспонировались схемы и контуры, затем Крыловский государственный научный центр представил макет тяжелого атомохода "Шторм" (водоизмещение – 90–100 тысяч тонн, длина – 330 метров) с авиакрылом до 90 единиц: палубные многоцелевые Су-57, Cу-33М и Су-35К, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и многоцелевые вертолеты Ка-27. Следом появилась более дешевая и компактная версия "Шторм КМ" с ГТУ водоизмещением порядка 40 тысяч тонн и четырьмя десятками самолетов и вертолетов на борту, не считая беспилотников.

А сейчас Невское ПКБ ознакомило с макетом авианосца "Ламантин". Весьма символичное название для проекта "короля океанов". Ламантин – крупное водное млекопитающее с постоянно обновляемыми коренными зубами, обитает у берегов Америки. Тонкий намек, в каких водах больше всего времени предстоит проводить нашим авианосцам будущей серии? На корабле водоизмещением 75–90 тысяч тонн смогут базироваться до 60 МиГов, Су и вертолетов плюс десяток беспилотников. Таким образом, в России разработаны три проекта авианосцев: два тяжелых с атомной энергоустановкой ("Шторм" и "Ламантин") и один бюджетный неатомный ("Шторм КМ"). У Верховного главнокомандования есть из чего выбрать. Если строительству авианосцев будет дан зеленый свет, за головной корабль возьмутся в следующем десятилетии, стало быть, к концу 2030-х первый российский авианесущий крейсер заступит на боевое дежурство.

Макет авианосца "Ламантин"

Конечно, хотелось бы, чтобы у нашего государства поскорее появилась "длинная рука", однако принятие решения руководство страны не форсирует. И дело даже не в финансировании, хотя проект обойдется в несколько сотен миллиардов рублей. Просто логично построить не просто плавучий аэродром, повторяющий авианосцы прошлого, но мощный многофункциональный комплекс, который сможет взаимодействовать с современным вооружением, действующим во всех средах, и будет соответствовать критериям второй половины ХХI века.

Большое значение в нынешней геополитической обстановке отводится экспедиционным кораблям. Под текущие и перспективные задачи модернизируются БДК типа "Иван Грен". Вторая пара больших десантных кораблей проекта 11711 будет отличаться от первой увеличенной вертолетной площадкой и новой компоновкой ангара для винтокрылых машин. Они станут располагаться не одна за другой, а параллельно, чтобы избежать необходимости их выкатки, "перешвартовки" при различном использовании. Остальные параметры остаются без изменений. На борту БДК разместятся три сотни морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков, которые могут быть доставлены на необорудованное побережье. Головной "десантник" "Иван Грен" пополнил состав флота летом 2018 года. Второй корабль проекта – "Петр Моргунов" сейчас проходит испытания на ПСЗ "Янтарь". Строительство модернизированных БДК "Василий Трушин" и "Владимир Андреев" начато в апреле.

На МРК "Мытищи" у каждого свой интерес

На Средне-Невском заводе заложен уже седьмой тральщик проекта 12700 "Анатолий Шлемов". Этот корабль противоминной обороны спроектирован центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" и предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной дистанции. Главная особенность проекта – самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Он не только прочнее и долговечнее стального, но и маломагнитен, что для тральщика принципиально. К тому же теперь параллельно с кораблем и по его команде в разминировании участвует беспилотный аппарат.

На полях Военно-морского салона было объявлено о строительстве серии спасательных судов проекта 21300. Головной – "Игорь Белоусов", построенный Адмиралтейскими верфями для спасения экипажей аварийных подводных лодок, проходит службу на ТОФ. Вскоре каждый флот получит по такому кораблю.

Еще новинка салона – перспективный береговой ракетный комплекс тактического назначения "Рубеж-МЭ" – детище концерна "Моринформсистема-Агат". "Рубеж" станет преемником берегового ракетного комплекса "Бал". И если "Бал" базируется на трех тягачах, то "Рубеж" с теми же противокорабельными ракетами "Уран" (Х-35 УЭ), средствами загоризонтного обнаружения, аппаратурой управления стрельбой и боевого управления скомпонован на базе одного КамАЗа и к тому же в 2,5 раза дешевле. Российско-индийская компания "БраМос" сообщила на салоне о готовности к испытаниям первого опытного экземпляра сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты на увеличенную дальность до 500 километров. Пока совместная разработка ОАО "ВПК НПО машиностроения" и Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) при индийском военном ведомстве в авиационном, сухопутном и морском вариантах поражает на расстоянии 300 километров.

Развитие международного сотрудничества – одна из добрых традиций Военно-морских салонов в Северной столице. На этот раз наиболее активными участниками стали наши партнеры из Китая, Индии, Вьетнама, стран Ближнего Востока. Так что вскоре после петербургского форума корабелов и моряков, вероятно, мы узнаем о новых многомиллиардных контрактах. Недаром центральное место в экспозиционном павильоне МВМС-2019 наряду с ОСК и Ростехом занимал Рособоронэкспорт.

И конечно, программа форума включала обсуждение перспектив морской техники. На повестке дня – информационные технологии, управление жизненным циклом изделий, комплексное моделирование морских транспортных систем. Особенно интересным с точки зрения будущего ВМФ оказалось открытое обсуждение проблемы физических полей, влияющих на корабль. Ведь любая боевая единица флота должна быть минимально заметна, иначе поставленные задачи при современном развитии противокорабельного оружия она не решит. Сегодня мировая наука различает более 40 типов физических полей, но при всем их многообразии есть те, на которые в первую очередь ориентировано оружие противника. Таковыми считаются акустические и поля верхней полусферы. Позитивный отклик научной общественности получило сообщение уральских ученых об исследовании магнитно-упругих эффектов ферромагнитных конструкционных материалов, которые имеют минимальный коэффициент отражения. Это обеспечит кораблям незаметность и скрытность. Крыловский государственный научный центр как головной институт отрасли организовал X международную конференцию "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях".

На площадках форума корабелы, моряки, ученые представили комплексный анализ состояния и перспектив развития каждого компонента – от ожидаемых параметров до особенностей производства – в диапазоне от "москитного флота", который продемонстрировал возможности выполнения стратегических задач, до океанского.

АО "НПО "Высокоточные комплексы" демонстрирует новейшую установку "Панцирь-МЕ"

"Вся деятельность главного командования направлена на создание и развитие нового сбалансированного по своему составу и боевым возможностям Военно-морского флота, способного совместно с другими видами Вооруженных Сил России обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание и защиту национальных интересов нашей страны в Мировом океане. Уверен, что сомнений в статусе ВМФ России не должно возникнуть ни у кого. Он был, есть и будет океанским, способным выполнять задачи любой сложности во всех широтах", – подчеркнул главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Завершившийся салон продемонстрировал возросший потенциал нашего ВМФ и возможности отечественного кораблестроения. Силу, красоту и величие нашего флота мы увидим на Главном морском параде, который пройдет в Петербурге 28 июля. Таким образом, весь нынешний июль в Северной столице проходит под знаком ВМФ. А это добрый знак.

Следующий, 10-й Международный военно-морской салон состоится, вероятнее всего, уже в Кронштадте. Основанный Петром I город-крепость, куда недавно передислоцирована Ленинградская военно-морская база, постепенно преображается в научно-производственный, учебный и историко-патриотический центр ВМФ.

Алексей Захарцев, корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года