Три советских танка – сила Средней Азии

Москва соревнуется с Пекином в передаче Таджикистану и Киргизии старой военной техники

Развал СССР и обретение независимости обернулись для Таджикистана и Киргизии весьма печальными последствиями. Но их суверенная история разная.

Две кровавые революции, пережитые Киргизией в ХХI веке, и Ошские события все же не идут в сравнение с гражданской войной 90-х годов в Таджикистане. По-разному шло и военное строительство ("Потешная гвардия").

Киргизия подобно большинству других республик бывшего СССР получила почти всю находившуюся на ее территории часть Советской армии. Более того, взяла "лишнего". 8-я "Панфиловская" мотострелковая дивизия Среднеазиатского ВО частично дислоцировалась в Казахстане, хотя командование находилось во Фрунзе (ныне Бишкек). После разделения СССР все ее части передислоцировались в Киргизию. Именно 8-я мсд стала основой ВС Киргизии. В ее состав входили 4 (на БТР), 23 и 282-й (на БМП) мотострелковые, 50-й танковый (на Т-72), 14-й артиллерийский, 1059-й зенитно-ракетный полки, отдельные роты и батальоны. А в Оше дислоцировалась 68-я мотострелковая горная бригада, единственная в ВС СССР. В ее состав входили 30-й мотострелковый (на БМП) и 13-й артиллерийский полки, отдельные батальоны. Техникой этих двух соединений до сих пор оснащена киргизская армия. По штату они суммарно имели более 200 танков, порядка 400 БМП и 100 БТР, 30 САУ, более 100 буксируемых орудий, не менее 18 РСЗО, около 100 ЗРК, ЗСУ и зенитных орудий. Техника уже тогда была не самая новая (Киргизия находилась слишком далеко от важнейшего Европейского ТВД), но и не слишком старая, поскольку по соседству находился недружественный в тот момент Китай. При размерах страны и ее очень скромных финансовых возможностях этого пока хватает. "Панфиловскую" дивизию за время независимости успели расформировать, а потом воссоздать заново.

“ Из-за гражданской войны Таджикистан не получил свою долю Советской армии ”

Кроме того, на территории Киргизии находились летные училища и полигоны, имелось большое количество авиатехники, в основном уже тогда устаревшей. Собственного летного персонала страна не имела, поэтому ее ВВС по сути не состоялись. Но на фоне Таджикистана Киргизия в 90-е выглядела благополучно. Из-за гражданской войны, в ходе которой погибли не менее 600 тысяч человек, Таджикистан свою долю Советской армии не получил. Дислоцированную на его территории 201-ю мотострелковую дивизию Среднеазиатского ВО Россия перевела под свою юрисдикцию, под таковой она остается до сих пор, переименовавшись в 201-ю военную базу ВС РФ, ныне относящуюся к ЦВО ("Террористов запрут в Афганистане").

Фактически ВС Таджикистана начали создаваться лишь в конце 90-х, при этом состояли из формирований, противостоявших друг другу в ходе гражданской войны. Насколько они интегрированы в единую армию – вопрос, открытый до сих пор. Сопоставимым или даже в чем-то более мощным с армией потенциалом обладали ВВ МВД. Технику таджикские силовые структуры получали от той же 201-й мсд, ее количество не установлено, но явно невелико. В справочных изданиях количество Т-72 в армии и ВВ МВД Таджикистана колеблется от 30 до 54, но где эти танки и есть ли они вообще – сказать крайне сложно. Три Т-72 таджикская армия получила от России в декабре 2017-го – единственный достоверный факт. Почти во всех справочниках фигурируют семь Т-62, якобы имеющихся у Таджикистана, но их никто никогда не видел. С другой стороны, ни один справочник не сообщает о наличии у таджикской армии 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", но как минимум три такие машины республика имеет.

Россия поставляла и Бишкеку, и Душанбе средства наземной ПВО – по два дивизиона ЗРК С-125, а Киргизии – еще и дивизион ЗРК С-75. Вооружение сильно устаревшее, но лучше такое, чем никакого. Известны поставки авиационной техники. Бишкек в ХХI веке получил от России два транспортных самолета Ан-26 и пять вертолетов Ми-8/Ми-17, Душанбе – четыре учебных L-39С, по два Ми-24 и Ми-8. Возможно, Ми-8 поставлялись в Таджикистан и в 90-е (до 10 единиц).

Интересно, что получая от России вертолеты, Киргизия аналогичные машины продавала или сдавала в лизинг, например шесть Ми-8 для канадского контингента в Афганистане. Хорватия приобрела в Киргизии четыре МиГа-21УМ, Индия – 19 аналогичных УБС. В Индию для эсминцев национальных ВМС продавались производимые в Киргизии торпеды СЭТ-65Э.

“ Производимые в Киргизии торпеды продавались в Индию для вооружения эсминцев ”

Что касается наземной техники, то Киргизия за последнюю пятилетку получила из России 9 БРДМ-2, 60 БТР-70М и 10 122-мм гаубиц Д-30, Таджикистан в 2016 году – 26 БТР-70М. В декабре 2017-го Москва передала Душанбе "все по три": Т-72, БМП-2, БТР-70, БТР-80, Д-30, ЗУ-23-2, Ми-24, Ми-8. Поскольку 201-я вб постепенно получает новое вооружение, например БТР-82А, ее советские ВВТ должны постепенно "перетечь" в таджикскую армию, которая, однако, из-за нехватки квалифицированных специалистов способна принимать технику лишь в весьма ограниченных количествах.

Бишкек получает военную помощь и от Астаны, которая передала киргизской армии 5 БТР-80, 30 минометов ПМ-120 и 2 вертолета Ми-8 (все – из наличия ВС Казахстана).

Таджикистан в 2013 году приобрел в Болгарии 15 РСЗО БМ-21 "Град". Кроме того, от Пекина Душанбе получил как минимум 11 БТР (5 гусеничных YW-531H, 6 колесных WZ-523), по 10 бронеавтомобилей "Тигр" (не путать с российским) и VP-11 (для ВВ МВД).

Киргизия, тем более Таджикистан обладают крайне ограниченными финансовыми возможностями, поэтому даже устаревшее оружие могут закупать лишь в весьма ограниченном количестве. Обе республики рассчитывают в первую очередь на бесплатные поставки подержанной техники. Их армии оснащены почти исключительно советским оружием, поэтому основным донором остается Москва, к тому же из состава ВС РФ в связи с поступлением современных образцов высвобождается значительное количество техники. Россия заинтересована в том, чтобы и Киргизия, и Таджикистан обладали хотя бы минимальной боеспособностью и при необходимости взяли на себя часть нагрузки по сдерживанию экспансии радикального суннитского ислама с территории Афганистана и Пакистана.

Другим "военным донором" Бишкека и Душанбе может стать Пекин. Из состава сухопутных войск и ВВС НОАК также высвобождается огромное количество старой, но вполне боеспособной техники, генетически родственной советской. В Таджикистан подобные поставки, как сказано выше, уже начались, при этом Душанбе стал членом "Урумчийской четверки", военно-политического союза, созданного КНР без участия России (и в Таджикистане уже размещены китайские военные объекты). Вполне вероятно, что скрытое противостояние Москвы и Пекина в Центральной Азии постепенно будет становиться все более явным, что, в частности, обострит их конкуренцию как "доноров" Бишкека и Душанбе.

Заголовок газетной версии – "Вооруженные с двух сторон".

Александр Храмчихин заместитель директора Института политического и военного анализа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года