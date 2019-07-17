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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

Контрагенты борются за прибыль

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Источник изображения: Олег Лавричев (слева) на заседании Экспертного совета ФАС. Пресс-служба ФАС

Средства гособоронзаказа станут доступнее

Вопросы банковского и казначейского сопровождения, а также проблемы оплаты исполненных контрактов обсуждены Экспертным советом Федеральной антимонопольной службы России. Предприятия ОПК в этом авторитетном органе представляет генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Олег Лавричев.

Очередное заседание Экспертного совета в сфере ГОЗ, которое состоялось в ФАС России, началось с обсуждения поручений руководства антимонопольного ведомства. В частности, участники мероприятия обсудили Публичную декларацию целей и задач на 2019 год, а также проект доклада о состоянии конкуренции. Большое оживление вызвала тема реализации Концепции открытости, в соответствии с которой ведомство должно будет раскрывать информацию о реестре юридических лиц в сфере ГОЗ, которые были привлечены к административной ответственности.

Перейдя к вопросу исполнения контрактов, эксперты сошлись во мнении, что выстроенные системы банковского и казначейского сопровождения при всей эффективности контроля сокращают число организаций, которые стремятся к выполнению оборонных заказов. Многие традиционные поставщики готовы либо переключаться на гражданские рынки, либо просят компенсировать в цене дополнительные транзакционные издержки. В частности, обсуждалась возможность закрытия отдельного счета субподрядчиками, которые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после исполнения контракта.

"В процессе заседания Экспертного совета были рассмотрены и одобрены наши предложения по внесению изменений и дополнений в ФЗ-275 "О ГОЗ", призванные облегчить работу контрагентов по госконтрактам. То есть исполнитель ГОЗ, отработавший свою часть заказа, должен иметь возможность списать с отдельного счета денежные средства, не дожидаясь, когда госконтракт будет закрыт головным подрядчиком. Это же касается и перечисления прибыли исполнителям, которые участвуют в поставках продукции, по завершении очередного этапа контракта", – прокомментировал генеральный директор АПЗ, член ЭС Олег Лавричев.

Все поддержанные Экспертным советом предложения по внесению изменений в ФЗ-275 будут направлены Федеральной антимонопольной службой в правительство, Минобороны и Госдуму для дальнейшего рассмотрения.

Следующее выездное заседание ЭС ФАС пройдет в сентябре на базе Арзамасского приборостроительного завода им. П. И. Пландина.


Людмила Фокеева, по материалам пресс-службы ФАС

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Компании
АПЗ Пландина
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
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