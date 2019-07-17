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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

С-400 для защиты "срединного мира"

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Российско-турецкий контракт будет иметь серьезные последствия

В поставке Россией Турции системы С-400 нет ничего необычного, нормальная ситуация на рынке вооружений. Но если посмотреть на реализацию контракта с точки зрения геополитики, ситуация начинает выглядеть иначе.

Меняется структура вчерашнего мира. Еще совсем недавно, при существовании СССР, мир делился на три огромных социально-экономических и политических пространства: Запад во главе с США, Восток с Советским Союзом и так называемый третий мир, который по численности населения заметно превышал первые две части и находился между этими полюсами. После развала СССР человеческая цивилизация оказалась внутри искаженной, неравновесной модели. Ныне на роль второго полюса претендует Китай, способный взять на себя ношу лидера Востока. А третий мир стал формироваться в некую организованную структуру, во главе которой вполне может встать Россия, ныне мечущаяся между Западом и Востоком. Ее союзники на этом пути – Турция и Иран, олицетворяющие две ветви ислама, и на основе этого ядра начинается сборка, выражусь словами Владимира Ламанского, "срединного мира", роль которого – стабилизировать глобальные человеческие взаимоотношения и стать регулятором между Западом и Востоком, между США и Китаем. К нам наверняка в ближайшем будущем подтянутся и Латинская Америка, и Африка, и Юго-Восточная Азия.

Глядя на ситуацию с чисто военной точки зрения, отмечу: Турция занимает исключительное геостратегическое положение – держит в руках Босфор и Дарданеллы, находится на пересечении важнейших торговых путей, и она же идеальный плацдарм для контроля над всем Ближним Востоком. И то, что страна освобождается от подчиненности США и привязывается к России, в том числе и нынешним контрактом, и "Южным потоком", и строительством атомной станции, конечно же, играет нам на руку. И давайте не забывать: С-400 – это оборонительное оружие, а значит, получая его, Турция усиливает свою безопасность и независимость. Тут нужно отдать должное Эрдогану, он не дал американцам себя сломать.


Леонид Ивашов, директор Института геополитических проблем, генерал-полковник

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года

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Страны
Иран
Китай
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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