Крупные потери: армия Сирии лишилась 2393 бронеедениц, в том числе 6 Т-90

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Сирийская армия, начиная с 2011 года, понесла крупные потери в бронетанковой технике. Чешский исследователь сирийского конфликта Якуб Яновский продолжает вести их подсчет.

По его данным, в 2011 году было потеряно всего 20 боевых машин. В 2012 - 518, в 2013 - 501, в 2014 - 346, в 2015 - 294, в 2016 - 314, в 2017 - 248, в 2018 - 78, в текущем году всего 47. То есть в общей сложности 2393 бронееденицы.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Если говорить конкретно о типах и моделях, то расклад такой: БМП-1 - 661, БМП-2 - 16, БВП-1, АМБ-С - 58, МТ-ЛБ - 6, ЗСУ-23-4 "Шилка" - 97, САУ - 54, различные инженерные машины - 34.

Танки: Т-55 - 363, Т-62 - 170, Т-72 - 457, Т- 90 - 6. Еще 471 танк, тип которых установить не удалось.

Российских военных экспертов как раз смущают последние цифры, совершенно непонятно, о чем речь. Ведь даже по видео самого плохого качества не трудно определить тип боевой машины, если есть соответствующие знания.

Лев Романов