За Родину, за Пушкина!

Как в военное строительство вписываются межнациональные отношения

Национальная политика современной России, стремление к укреплению единства и целостности, сохранению этнокультурной самобытности ее народов остаются мишенью наших недругов и откровенных врагов.

Эта порочная тенденция сохраняется не одно столетие. Более того, ныне ее реализуют с применением современных информационных технологий. Стремясь рассорить народы СССР, а ныне России, посеять рознь, расчленить страну на карликовые государства, недруги идут на ухищрения и провокации. Под внешним лоском и благозвучностью на первый взгляд таких притягательных идей и лозунгов, как "устойчивое развитие", "мультикультурализм", "толерантность", "глобализация", "демократия и открытость", наши оппоненты обрушивают на умы и сердца россиян потоки лжи, фальсификаций, насаждают чудовищные двойные стандарты.

Слава предков – наша сила

При этом всплывает одно очень неприятное и замалчиваемое обстоятельство. Если в ХХ веке эта борьба в форме блокады СССР, затем холодной войны велась под лозунгом предотвращения "расползания коммунизма" по планете, то теперь, когда Россия вошла в "лоно демократических стран", очень странными выглядят введение односторонних экономических санкций, навязывание гонки вооружений, оголтелая антироссийская пропаганда.

“ В документе под грифом "Совершенно секретно" в отношении СССР, вчерашнего союзника, значилось планомерное ослабление его влияния и мощи ”

Характеризуя многовековые выпады стран Запада и их сторонников против России, уместно напомнить слова русского публициста, общественного деятеля Ивана Аксакова: "Если поднимается свист и гам по поводу властолюбия и завоевательной похоти России, знайте, что какая-либо западноевропейская держава готовит бессовестнейший захват чьей-либо чужой земли". Ему вторил Федор Достоевский, считавший, что "назначение русского человека есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей".

Надо полагать, что откровенно враждебное отношение Запада кроется наряду с другими факторами в боязни нашей страны. На эту мысль наводит высказывание английского посла при дворе царя Ивана Грозного Ричарда Ченслора: "Нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские, я не знаю страны поблизости от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми. Если бы русские знали свою силу, никто бы не мог бороться с ними".

Отмечая особенности характера наших предков, которые дополняют слова английского лорда, историк Николай Карамзин писал: "Славяне сносили всякое истязание с удивительной твердостью, без вопля и стона, умирали в муках и не ответствовали ни слова на расспросы врага о числе и замысле войска их". Разве не роднят нас с ними подвиги современных российских воинов?

И в самом деле, разве могут западные недоброжелатели по достоинству оценить подвиг 25-летнего российского офицера Александра Прохоренко в марте 2016 года вызвавшего на себя огонь в далекой Сирии, чтобы не попасть в руки врага? Этот поступок современного россиянина, его последние слова, выдержанные в любви к Родине, ставят офицера в строй былинных героев.

Рядом с ним – начальник разведки гаубично-артиллерийского дивизиона 37-летний капитан Марат Ахметшин, который в одиночку на артпозиции под сирийской Пальмирой до последнего патрона сдерживал натиск 200 исламистов в июне 2016-го. Спасти его, к сожалению, не удалось. Через 20 дней ему посмертно присвоили звание Героя России за мужество и героизм при выполнении специальных задач.

Есть мина, которую в послевоенное время старательно закладывала западная пропаганда: воспитать новые поколения так, чтобы впредь среди них не было Матросовых, Космодемьянских, Гастелло. Именно эти цели опосредованно зафиксированы в доктрине Трумэна, утвержденной Советом национальной безопасности США 18 августа 1948 года и оформленной как директива № 20/1 "Цели США в отношении России". В документе под грифом "Совершенно секретно" в отношении СССР, вчерашнего союзника, значилось: "Нашей первоочередной задачей в мирное время является планомерное ослабление влияния и мощи России при балансировании на грани войны, а также преобразование нынешних сателлитов России в независимые государства, самостоятельно действующие на международной арене. Мы должны содействовать развитию в Советском Союзе института федерализма всеми имеющимися у нас средствами. Нашей второй задачей в отношении СССР в мирное время является осуществление тайных операций, направленных на развенчание мифа, который заставляет народы… быть в подчинении Москвы… Мы не должны рассматривать войну как неизбежность. Мы не должны отрицать возможность достижения всех наших целей в отношении СССР без развязывания войны".

Намеченные США в 1948 году антисоветские цели не претерпели изменений в ХХI веке. Теперь уже антироссийские, они стали изощреннее. Но подвиги Александра Прохоренко, Марата Ахметшина, старшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, пожертвовавшего жизнью за товарищей ("Настоящий дагестанец"), летчика гвардии майора Романа Филиппова и многих других вдребезги разбивают намерения наших "партнеров", свидетельствуют о высоком патриотизме и преданности россиян своей Родине, самоотверженности, героизме. История доказала, что с таким народом и воинством наша многонациональная страна была и остается непобедимой.

Очередной этап "цветной революции" на Украине уже в форме настоящей гражданской войны в юго-восточных регионах, тщетные провокации против Крыма и России в целом, к сожалению, подтверждают пессимистический вывод русского правоведа, философа, историка Бориса Чичерина о том, что "не всякий народ способен устроить из себя государство. Для этого нужно высшее политическое сознание и государственная воля, которые находятся не у всякого".

Надо полагать, что это предостережение звучит достаточно актуально и для России, где в закружившихся головах части либерально настроенной интеллигенции, всеми силами рвущейся к власти, вызревают фантастические планы если не поголовного бегства на Запад, то такого переустройства, после которого единая страна скорее всего навсегда прекратит существование.

Уже не первое поколение граждан сталкивается с сознательно извращенной картиной окружающего мира, циничного применения двойных стандартов, что началось, повторим, не вчера. Ответом на такие действия может служить гражданская позиция великого Пушкина, который писал: "Неуважение к предкам есть признак дикости и безнравственности. Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие. Ни за что на свете я бы не хотел переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков".

В этих словах квинтэссенция уникального по актуальности и значимости документа – Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, принятой в 2012-м и уточненной в редакции 2018-го. Результаты деятельности и перспективы в этой сфере хорошо известны.

Так, впервые в общероссийской практике образован весьма представительный общественный Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям с широкими экспертно-консультативными полномочиями. Аналогичные органы сформированы и действуют во всех субъектах Федерации. При этом эксперты отмечают, что масштабная и целенаправленная работа в столь деликатной сфере, публикации теоретических статей по актуальным проблемам национальной политики руководителей государства не практиковались с 30-х годов.

Основные положения упомянутых документов, обязательные для реализации по всей России, содержат ряд задач в различных сферах государственной и общественной жизни, касающихся межнациональных отношений. Так, в развитие стратегии были уточнены и расширены полномочия субъектов Федерации и местных органов власти, на них возложены обязанности регулирования текущих вопросов нацполитики на своих территориях. Создано и набирает авторитет Федеральное агентство по делам национальностей – оперативный правительственный орган в сфере мониторинга состояния межэтнических и межконфессиональных отношений, своевременного реагирования на ситуации, возникающие в регионах.

Тяжелое наследство и взгляд за горизонт

Среди актуальных задач в сфере обеспечения и гармонизации межнационального и межрелигиозного мира следует особо выделить учет этих аспектов при работе с личным составом ВС РФ, других войск, сотрудниками правоохранительных органов, отслеживание состояния таких отношений в воинских коллективах. Это положение, перешедшее в новую редакцию Стратегии государственной национальной политики из предыдущего варианта (2012), стало сигналом к действию для силовиков, поскольку политико-воспитательная работа в этой области все больше становится актуальной по ряду обстоятельств.

“ На заседании коллегии Главной военной прокуратуры констатировалось, что в Вооруженных Силах подняли голову "национальные банды" ”

Как известно, ситуация стала заметно ухудшаться на рубеже 60–70-х. Догматизм в воспитательной работе в силовых структурах СССР, как и в других сегментах советского общества, углубляющаяся пропасть между экономическими планами и делами, просчеты в соцполитике и преждевременный вывод о якобы разрешенном национальном вопросе в условиях развитого социализма на долгие годы безосновательно сняли проблему с повестки идеологической и оргпартработы. В результате стали возникать прежде несвойственные Советской армии дедовщина, группирование военнослужащих по земляческому признаку, со временем приведшие к снижению авторитета Вооруженных Сил и других силовых структур как ключевого социального института общества. Служба в армии становилась все менее престижной, допризывники и их родители делали все, чтобы избежать призыва.

С таким тяжелым наследством столкнулись ВС новой России в 90-е, когда распад страны, экономические и социальные потрясения пришлись по всем институтам, в том числе по армии и флоту. Тогда стало понятно, что потенциал развития прежней военной структуры, доставшейся от СССР, исчерпан окончательно.

При этом, как отмечал президент РФ Владимир Путин, по Вооруженным Силам "был нанесен разрушительный информационный удар. Некоторые деятели просто дня не могли прожить без того, чтобы побольнее пнуть и унизить армию, оскорбить все то, что связано с такими понятиями, как присяга, долг, служба Отечеству, патриотизм, ратная история нашей страны. Считал и считаю это настоящим моральным преступлением и предательством".

Это не помешало построить армию современного типа – мобильную, находящуюся в состоянии постоянной боевой готовности. И здесь преодоление информационной слабости, налаживание каналов обратной связи, формальное исполнение директив стали реальными проблемными точками идущей реформы, успех которой обусловливается только повседневной напряженной учебной и политико-воспитательной работой с военнослужащими.

Ряд радикальных реформ в ВС РФ, проведенных с учетом опыта военных действий на Северном Кавказе, в Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии, оказания интернациональной помощи легитимному правительству Сирии в борьбе с международной террористической группировкой запрещенного у нас ИГ, позволил переломить критическую ситуацию. Но, как вскоре выяснилось, на повестке дня в силовых структурах, как и в российском обществе, все острее национальный вопрос.

Например, в начале 2000-х на одном из расширенных заседаний коллегии Главной военной прокуратуры РФ констатировалось, что в ВС страны подняли голову "национальные банды", а в Московском военном округе на авиабазе "Сокол" имело место неповиновение призывников с Северного Кавказа. Военные прокуроры объясняли эти явления уклонением и недобором по призыву русских юношей, тенденцией увеличения призывного контингента из субъектов Федерации, находящихся под влиянием ваххабизма и других исламских экстремистских течений.

В то же время специалисты склонны видеть первопричину в отсутствии законодательной базы в вопросах комплектования, обучения, воспитания и обустройства быта воинов с учетом этнических и конфессиональных аспектов, что в целом противоречило тенденции демократизации общества.

Определенные шаги были обозначены в Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года.

Важным свидетельством начавшегося качественно нового этапа преобразований в этой области стало создание летом 2018 года Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ (ГВПУ). Уже первые шаги нового ключевого подразделения Минобороны показали, что рассчитывать на быстрые перемены не приходится.

Несомненно одно: реформы в сфере военно-политического воспитания в армии, других силовых структурах не принесут желаемого результата, не оправдают возлагаемых на них задач без учета как накопленного позитивного опыта советского периода, так и решения новых задач, стоящих перед государством и обществом.

Для более динамичного, эффективного продвижения в этом направлении было бы целесообразно сделать следующее. В ходе пилотного проекта провести оценку и перспективу новых подходов в военно-политическом воспитании военнослужащих ВС РФ, распространив его положительные результаты на все силовые структуры с учетом специфики их предназначения и комплектования личным составом.

Думается, что в организационно-методическом плане может пригодиться правительственный опыт формирования собственной, но опирающейся на Стратегию государственной национальной политики программы действий, вытекающей из условий и задач современного этапа военного строительства.

Следует обеспечить максимальную прозрачность политико-воспитательной работы в Вооруженных Силах, шире привлекать к ней ветеранов Великой Отечественной и военной службы, участников боевых действий, представителей институтов гражданского общества, экспертного сообщества, журналистов, общественников.

В концептуальной работе президента Путина есть строка "…смотреть за горизонт", но имеющая и продолжение: "…оценивать характер угроз на 30–50 лет вперед. Это серьезная задача, требующая мобилизации возможностей гражданской и военной науки, алгоритмов достоверного, долгосрочного прогноза". И хотя это касается прежде всего отечественного ОПК, в ней опосредованно сделан акцент и на человеческий фактор, политико-воспитательный ресурс личного состава ВС России, без которого становятся бессмысленны усилия по защите Отечества.

Президент особо отмечает, что необходимо "всегда помнить, чем обязана страна солдатам и офицерам, которые в тяжелейшие 90-е годы, несмотря ни на что, сохранили армию, обеспечили в критические моменты боеготовность частей. Если надо было – воевали. Теряли своих товарищей и побеждали. Так было на Северном Кавказе, в Таджикистане и других горячих точках. Эти люди сберегли дух и честь армии. Целостность и суверенитет России. Защитили безопасность наших граждан. Не позволили унизить и "списать" страну".

Символично, что в повестку представительной научно-практической конференции, проведенной недавно Клубом военачальников России совместно с ВА ГШ ВС РФ, вынесена проблема состояния межнациональных отношений, их влияния на обороноспособность государства.

Полагаем, что начавшаяся модернизация многонациональной Российской армии, масштабная задача по формированию новых базовых моральных принципов у защитников Родины разных национальностей – трудный и длительный процесс, который завершится созданием эффективной системы политико-воспитательной работы, позволяющей готовить патриотов и граждан нашей страны – достойных защитников Отечества.

Василий Григорьев, председатель правления Клуба военачальников РФ, генерал-лейтенант

Александр Назаров, доктор исторических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 27 (790) за 16 июля 2019 года