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17.07.2019
ТАСС

Более 5 тыс. военных примут участие в Армейских международных играх - 2019

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АрМИ-2017
Военнослужащие на церемонии открытия Армейских международных игр АрМИ-2017 в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Они пройдут с 3 по 17 августа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. военнослужащих в составе 200 команд станут участниками Армейских международных игр - 2019 (АрМИ-2019). Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны.

"Всего в ходе АрМИ-2019 будет проведено 32 конкурса на территории 10 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли более 5 тыс. военнослужащих", - сообщили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что на территории России пройдет 15 конкурсов. Так, в Московской области состоятся конкурсы танковых экипажей "Танковый биатлон", военных поваров "Полевая кухня", военных полицейских "Страж порядка", спасательных подразделений "Аварийный район" и военных кинологов "Верный друг". В Калининградской области будут проводиться соревнования морских пехотинцев "Морской десант".

Тюмень примет международные этапы конкурсов инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная техника". В Омске будут соревноваться ремонтные подразделения "Рембат". Военные летчики покажут свое искусство в Рязани на "Авиадартсе". Десантники будут состязаться в городе Пскове на конкурсе "Десантный взвод". Конкурс горных подразделений "Эльбрусское кольцо" пройдет в Терсколе в Кабардино-Балкарии, а в городе Муроме будут соревноваться понтонные подразделения на конкурсе "Открытая вода".

Армейские международные игры пройдут с 3 по 17 августа 2019 года.

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