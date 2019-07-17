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17.07.2019
ТАСС

США не исключают полета на Марс в 2033 году, несмотря на сомнения экспертов

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Директор NASA Джеймс Брайденстайн
Директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Источник изображения: © AP Photo/Gerald Herbert

Как заявил руководитель NASA Джеймс Брайденстайн, в настоящее время ведется работа для того, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс

ВАШИНГТОН, 16 июля. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не исключает того, что пилотируемый полет на Марс состоится в 2033 году, несмотря на скептическое отношение к таким срокам со стороны ряда авторитетных экспертов. Об этом сообщил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов руководитель NASA Джеймс Брайденстайн.

"Мы в действительности работаем, чтобы подготовить всеобъемлющий план осуществления миссии на Марс, используя технологии, которые будут проверяться на Луне. Помните: Луна - это испытательный полигон, а Марс - пункт назначения. Я совершенно не готов исключить 2033 год", - заявил шеф американского космического ведомства, комментируя опубликованный несколько месяцев назад доклад одного из независимых научных центров правительства США.

В этом исследовании говорилось, что американские планы отправки человека на Марс к 2033 году неосуществимы. С точки зрения авторов этого отчета, подготовленного в феврале текущего года вашингтонским Институтом научной и технологической политики по запросу NASA, такая миссия состоится скорее в 2037 году.

"Думаю, в этом докладе были предположения, с которыми, вероятно, не все согласны, в том числе насчет того, сколько потребуется оставаться на поверхности Марса, - подчеркнул Брайденстайн. - Мне кажется, существуют альтернативы [этим предположениям]".

"Не говорю, что это на повестке дня. Говорю, что, поскольку мы ускорили движение по пути к Луне, [надо думать], как это ускоряет движение к Марсу. Мы рассматриваем это, проверяем, что является достижимым", - отметил в заключение руководитель NASA.

Ранее США приняли решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. NASA рассчитывает осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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