Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД

Оснащенный двигателями АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) от Су-35 истребитель Су-30СМ станет Су-30СМД, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

Собеседник рассказал агентству, что в настоящее время проводится соответствующая опытно-конструкторская работа (ОКР). Испытательный полет Су-30СМ с АЛ-41Ф-1С запланирован на 2020 год, после чего планируется принять решение о создании Су-30СМД.

В апреле сообщалось, что, согласно презентации "Опытно-конструкторского бюро имени Люльки", конструкторская документация на силовой агрегат первого этапа АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57 передана производителю ("Сухому") в ноябре 2018 года.

В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил о планах по унификации Су-30СМ и Су-35.