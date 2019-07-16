Войти
16.07.2019
Lenta.ru

Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД

152
0
+1
Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оснащенный двигателями АЛ-41Ф-1С (изделие 117С) от Су-35 истребитель Су-30СМ станет Су-30СМД, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

Собеседник рассказал агентству, что в настоящее время проводится соответствующая опытно-конструкторская работа (ОКР). Испытательный полет Су-30СМ с АЛ-41Ф-1С запланирован на 2020 год, после чего планируется принять решение о создании Су-30СМД.

В апреле сообщалось, что, согласно презентации "Опытно-конструкторского бюро имени Люльки", конструкторская документация на силовой агрегат первого этапа АЛ-41Ф-1 для истребителя пятого поколения Су-57 передана производителю ("Сухому") в ноябре 2018 года.

В феврале вице-премьер Юрий Борисов заявил о планах по унификации Су-30СМ и Су-35.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
117С
АЛ-41Ф
ПАК ФА
Су-30
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
01.08.2017
Как сообщается, серийный вариант истребителя Т-50 получил официальное наименование Су-57
21.08.2013
Вышли из пике
09.04.2012
ВВС получит парк сверхманевренных истребителей
25.08.2011
Российская воздушная мощь на подъеме ("World Politics Review", США)
12.02.2010
ПАК ФА. Технический анализ – западный эксперт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500