В США составили рейтинг самых быстрых военных самолетов на сегодняшний день. В списке, составленном американским порталом WeAreTheMighty, находятся пять самолетов, при чем три из них советского/российского производства, пишет "РГ".

Первое место американские эксперты отдали беспилотному космическому кораблю Boeing X-37, который с 2010 года провел пять официальных космических полетов. При этом сообщается, что он входит в атмосферу Земли со средней скоростью, в 16 раз превышающую звуковую. Такой выбор можно назвать лукавством, ведь в отличии от других участников рейтинга, он не является боевым самолетом и выпущен в единственном экземпляре. Но что не сделаешь, чтобы не пропустить на первое место самолет вероятного противника?

Источник изображения: topwar.ru

На второй строчке рейтинга находится уже самолет, до сих пор находящийся в эксплуатации - советский МиГ-25. Портал пишет, что крейсерская скорость самолета достигает 2,8 Маха, но его можно разогнать и до 3,2 Маха.

Для самолета, впервые взлетевшего в 1964 году, весьма неплохо

- заявляет автор рейтинга.

Источник изображения: topwar.ru

На третьем месте американская машина - истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle, впервые взлетевший в 1986 году. Создатели рейтинга пишут, что он способен достигать максимальной скорости в 2,5 Маха, а крейсерская скорость составляет 917 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Четвертая позиция в рейтинге опять отдана советской/российской машине, а именно - истребителю-перехватчику МиГ-31, впервые взлетевшему в 1975 году. По данным портала максимальная скорость перехватчика на малой высоте составляет 1500 км/час, а на высоте достигает 3400 км/час. Крейсерская сверхзвуковая - 2500 км в час.

Источник изображения: topwar.ru

Замыкает рейтинг тяжелый истребитель четвертого поколения Су-27, впервые взлетевший в мае 1977 года и находящийся в эксплуатации с 1985 года. Автор рейтинга пишет, что максимальная скорость на высоте 11 000 километров составляет 2500 км в час.

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом в рейтинге находятся три самолета, созданные в Советском Союзе и один самолет, разработанный в Соединенных Штатах. Занимающий первое место космический беспилотник Boeing X-37 в рейтинг "притянут за уши", так как он не является боевым серийным самолетом.