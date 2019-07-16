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16.07.2019
Известия.ru

В Госдуме напомнили Турчинову о глубоко эшелонированной ПВО Крыма

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Руслан Бальбек
Руслан Бальбек.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек предостерег от угроз в адрес российских военных кораблей и Керченского моста бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Ранее 15 июля Турчинов заявил, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском морях, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, пишет "РИА Новости".

"Каждый пуск крылатой ракеты с территории Украины будет замечен <...>. Кроме того, Турчинов, наверное, думает, что в случае ракетной атаки на Крым его "Нептуны" полетят как на параде на бреющем полете? Или он просто скромно умолчал о глубоко эшелонированной ПВО Крыма?" — заявил "Известиям" депутат Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что любой неопознанный объект, вторгшийся в воздушное пространство полуострова, будет сбит без промедления и сожаления.

Ранее, 10 июля, "Известия" писали, что в Крыму развернут новейшие зенитные комплексы "Тор-2М". Они с высокой точностью способны поражать беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы.

Комплексы поступят на вооружение 1096-го зенитного полка Черноморского флота, в задачи которого в первую очередь входит оборона главной базы от ударов вероятного противника.

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