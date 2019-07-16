Зачем Индия атаковала российский Су-57?

"Штерн": Кремль избрал тактику демпинга на авиационном рынке, чтобы оттеснить американцев

Германский журнал "Штерн" решил разобраться: что же происходит с завершившим цикл испытаний и готовым к передаче в войска российским истребителем пятого поколения Су-57? Почему его судьба столь разительно отличается от судьбы другого "пятерочника" - американского истребителя-бомбардировщика F-35, который американцы стремительно делают самым массовым среди самолетов нового поколения?

По числу изготовленных боевых машин этого типа, Су-57 в настоящий момент занимает предпоследнее место в мире, закономерно опережая лишь китайский J-31, который сегодня на стадии испытаний. И, похоже, вскоре наш самолет сместится на последнее место, оказавшись позади двух американских машин (F-22 и F-35) и двух китайских (J-20 и J-31). Однако "Штерн" предвидит хитрый ход Кремля, который способен вывести Су-57 на вполне достойный уровень серийного производства.

При этом автор публикации несколько сгущает краски относительно "мучительности процесса разработки" Су-57. Особой мучительности не просматривается ни по срокам, ни по денежным бзатратам. Ну, разве что начальный период разработки частично совпал с периодом российского безденежья и производственной разрухи. Однако и этот момент удалось максимально смягчить благодаря недюжинной менеджерской энергии тогдашнего генерального директора ОКБ Сухого Михаила Погосяна.

За восемь лет начатый с нуля проект довели до первого полета прототипа, который состоялся в 2010 году. К настоящему моменту несколько истребителей уже прошли испытания в Сирии. И совсем скоро машины начнут поступать в строевые части. Однако это не те истребители, которых заждались в ВВС, хоть и тоже достаточно эффективные. На них установлены двигатели первой очереди. "Настоящим" Су-57 станет с двигателями второй очереди, которые обладают большей тягой и позволяют развивать большие скорости как в обычном, так и в форсажном режиме, а также поднимать в воздух более значительную ракетно-бомбовую нагрузку. Однако особой трагедии в этом нет. НПО "Сатурн" двигатель уже сделало, идет его окончательная доводка. Два прототипа истребителя уже летают с ним с конца 2017 года. Так что "настоящие" Су-57 будут приняты на вооружение в самом начале следующего десятилетия.

Так вот: период от начала разработки до принятия на вооружение у российского самолета практически такой же, как и у F-35. Однако финансирование этих двух машин различается существенно. Компания "Локхид-Мартин" создала мощную кооперацию, в которую внесли значительные инвестиции несколько стран - потенциальных эксплуатантов разрабатываемых самолетов. Тем самым эти страны были привязаны к закупке F-35. Затем и производство было развернуто не только в США, но и в Великобритании, Италии, Нидерландах, Южной Кореи, Турции.

Создание Су-57 финансируется исключительно из госбюджета России. Была попытка создать кооперацию с Индией. Даже было создано совместное предприятие по разработке "индийской версии" самолета. Расписали и утвердили - какая сторона какими комплексами занимается. Впоследствии предстояло наладить производство, часть продукции которого должна была поступать в ВВС Индии, часть - в Россию для продажи на внешнем рынке.

Но спустя почти 10 лет после подписания договора Нью-Дели отказались вносить в фонд разработки свою часть суммы - 3 млрд. долларов. При этом было заявлено, что сумма абсолютно грабительская. Да и самолет якобы никудышный: русские, мол, создали лишь "видимость невидимости" истребителя. РЛС - неэффективная, прочая авионика также является вчерашним днем авиации. Двигатель первой очереди откровенно слабый, а второй будет ненамного лучше.

Сей демарш имеет две подоплеки. Главные конкуренты на внешнем рынке авиационной техники (естественно - США) давно начали распространять информацию о том, насколько плоха перспективная русская машина. Тогда индийцы, воспользовавшись, данной информационной атакой, решили сбить цену. Как это принято на любом восточном базаре. Однако Россия на уступки не пошла. При этом Нью-Дели "оставили за собой право" покупать у России истребители после окончательной их доводки.

История неприятная. Потому что индийский вклад в разработку и производство первых серийных машин оказался бы весьма полезным.

"Штерн", в отличие от индийских хитрецов, не берется судить, насколько соответствует стелс-технологиям российский истребитель. Допуская, что по ЭПР (эффективная площадь рассеяния) Су-57 если и уступает F-22 и F-35, то не сильно. И задается вопросом: зачем, вообще-то, нужна борьба конструкторов за малозаметность? Ведь именно русские постоянно говорят, что стелс-технологии не сильно усложняют новейшим зенитно-ракетным системам задачу перехвата таких машин. Потому что ЭПР технически возможно сделать рекордно низкой лишь в узком диапазоне частот РЛС - на сантиметровых волнах.

Также следует учитывать, что ЭПР минимальна при фронтальном облучении самолета радаром. Сбоку, снизу, сверху - совсем другая картина. В этих проекциях самолет обнаруживается с большего расстояния.

Но и это довольно выигрышная ситуация для "невидимки". То есть: когда происходит столкновение один на один. Так в жизни не бывает. Как правило, современная истребительная авиация выполняет групповые полеты. Более того, ей помогают самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Так же снизу за небом наблюдают радары комплексов ПВО.

При этом следует учитывать, что борьба за снижение радиолокационной заметности неизбежно ухудшает летные характеристики самолета.

Однако выводы из этого "Штерн" делает неверные: "Поэтому еще в 2018 году Министерство обороны России заявило, что Су-57 не будет производиться серийно". Нет, причина иная - корректировка оборонного бюджета. В нашей стране просто стало меньше денег. При этом тратить их придется не только на производство новых истребителей, но и на создание под них аэродромной инфраструктуры, и на обучение летного и технического состава. Было решено пока ограничиться поступлением в ВВС очень крепкого истребителя поколения 4++ Су-35С. Который способен не только соперничать в воздухе с лучшими американскими и европейскими истребителями, но и наносить мощные удары по наземным и морским целям.

Но на последнем форуме "Армия", который проходил в подмосковной Кубинке, произошел резкий поворот. Министр промышленности и торговли Денис Мантуровобъявил о подписании контракта на поставку 76 истребителей Су-57 и вооружении ими трех полков.

Автора публикации, да и всякого трезвомыслящего человека поражает не столько сам факт резкой смены настроений относительно этого истребителя, сколько его стоимость, прописанная в контракте. Постройка 76 машин будет стоить в пересчете на евро 2,38 млрд. Один истребитель - 31 млн евро. Цена для такого рода изделий абсолютно "бросовая". Столько на мировом рынке сегодня стоят истребители четвертого поколения.

"Штерн" приходит к выводу, что, установив абсолютно демпинговую цену на Су-57, Кремль пытается если не обрушить рынок, то отхватить кусок куда больший, чем позволяет качество российских самолетов. Ну, это лишь часть истины. Да и то высказанная со значительной натяжкой: самолеты-то хорошие, однако Вашингтон зорко следит за тем, чтобы их не закупали сателлиты США.

Но полная истина заключается в том, что эта достаточно массовая закупка истребителей для родных ВВС понадобилась для того, чтобы повысить авторитет Су-57. Потому что иностранный заказчик вряд ли рискнет брать самолет, который не эксплуатируется даже в армии страны, его производящей. А российские пилоты и на Су-35С полетают.

Однако потенциальным заказчикам придется распрощаться с иллюзией относительно выплаты 31 млн евро за один самолет. При такой цене авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, производящий Су-57, несомненно, разорится.

И в первую очередь это необходимо понять правительству Индии. Потому что Пакистан уже заинтересовался новым российским истребителем. А Нью-Дели получить истребитель пятого поколения больше негде, кроме как в России. Скупой, как известно, платит дважды.

Владимир Тучков