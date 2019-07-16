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16.07.2019
РИА Новости

Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия и Саудовская Аравия приближаются к стадии технических консультаций по проекту создания сверхзвукового пассажирского самолета, российская сторона просит Эр-Рияд определить для этого партнеров, говорится в итоговом протоколе заседания межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Российская сторона предложила наладить сотрудничество по проекту создания сверхзвукового пассажирского самолета и попросила определить партнеров для проведения первоначальных технических консультаций по проекту", - говорится в документе.

Президент РФ Владимир Путин в январе 2018 года предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160. В сентябре 2018 года в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам.

В свою очередь Саудовская Аравия уже в прошлом году проявила интерес к данному проекту, когда он был представлен руководству государственной саудовской компании TAQNIA Aeronautics Company (ТАС) и Научно-исследовательского института имени Короля Абдулазиза - King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST).

При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее в июле сообщал, что обсуждал данный проект и с эмиратским фондом Mubadala, после чего ОАЭ также выразили интерес к данному проекту. Он отмечал, что это многосторонний проект сотрудничества - с Эмиратами, с Саудовской Аравией, возможно, другими странами.

Шестое заседание межправкомиссии РФ и Саудовской Аравии прошло в Москве 9-10 июня.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Страны
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
Ту-160
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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