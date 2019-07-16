Спортивная версия пистолета Лебедева поступит в продажу осенью

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продажи спортивной версии пистолета Лебедева SP1 запланированы на осень текущего года, сообщает информационный ресурс Kalashnikov media.

"Старт продаж намечен на осень 2019 года", - говорится в сообщении.

SP1 является спортивной версией пистолета Лебедева и предназначен для практической стрельбы в классах production и production optics.

Как поясняет Kalashnikov media, принцип работы автоматики аналогичен МПЛ (модернизированный пистолет Лебедева - ред.), как и применяемый патрон калибра 9х19 мм. Магазин спортивной версии пистолета с однорядным выходом и окнами индикации рассчитан на 16 патронов. Рукоятка имеет выборки для комфортного извлечения магазина.

SP1 оснащен прицельными приспособлениями стандарта Glock, площадкой для установки коллиматорных прицелов и планкой Пикатинни для установки подствольного фонаря. Чтобы соответствовать нуждам любого стрелка, предохранитель, затворная задержка и кнопка сброса магазина продублированы с обеих сторон. Для большего удобства оружие имеет эргономичную рукоятку и насечку на рамке, предотвращающую скольжение.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.