Войти
16.07.2019
РИА Новости

Спортивная версия пистолета Лебедева поступит в продажу осенью

147
0
0
Пистолет «ПЛ-14»
Прототип пистолета калибра 9х19 мм «ПЛ-14» (пистолет Лебедева).
Источник изображения: Ростех

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Продажи спортивной версии пистолета Лебедева SP1 запланированы на осень текущего года, сообщает информационный ресурс Kalashnikov media.

"Старт продаж намечен на осень 2019 года", - говорится в сообщении.

SP1 является спортивной версией пистолета Лебедева и предназначен для практической стрельбы в классах production и production optics.

Как поясняет Kalashnikov media, принцип работы автоматики аналогичен МПЛ (модернизированный пистолет Лебедева - ред.), как и применяемый патрон калибра 9х19 мм. Магазин спортивной версии пистолета с однорядным выходом и окнами индикации рассчитан на 16 патронов. Рукоятка имеет выборки для комфортного извлечения магазина.

SP1 оснащен прицельными приспособлениями стандарта Glock, площадкой для установки коллиматорных прицелов и планкой Пикатинни для установки подствольного фонаря. Чтобы соответствовать нуждам любого стрелка, предохранитель, затворная задержка и кнопка сброса магазина продублированы с обеих сторон. Для большего удобства оружие имеет эргономичную рукоятку и насечку на рамке, предотвращающую скольжение.

Пистолет Лебедева ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов калибра 9х19 миллиметров Парабеллум. Длина оружия составляет 220 миллиметров (длина ствола – 127 миллиметров), ширина – 28 миллиметров, высота – 136 миллиметров. Базовая версия пистолета оснащается коробчатым магазином, рассчитанным на 14 патронов. Малая толщина – одна из отличительных черт ижевской новинки. В передней части толщина пистолета составляет 21 миллиметр, в районе рукоятки – 28 миллиметров. Эти значения обеспечивают пистолету лучшие показатели по компактности в своем классе.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Glock GmbH
Похожие новости
15.04.2015
Умная пуля
23.01.2015
«Глок-26» (Glock-26) и STEYR M-A1 стали российским наградным оружием
26.06.2014
Европа запретила экспорт гражданского оружия в Россию
23.10.2013
Рогозин: пистолет для российской армии должен производиться в РФ
05.10.2012
Дмитрия Медведева пригласили к стволу
25.06.2012
Рогозин предложил оружейникам "переспать" со "Стрижом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.07 02:02
  • 3
Хуситы выдавливают из страны саудитов и ОАЭ при помощи дронов-камикадзе
  • 16.07 00:10
  • 1
На критическом уровне
  • 15.07 23:51
  • 3
В России создаётся новая версия истребителя Су-30СМ
  • 15.07 23:48
  • 89
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 15.07 23:38
  • 4
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 15.07 23:12
  • 31
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 15.07 20:44
  • 16
На закупку авиационных ракет С-8КОМ выделено почти 10 млрд рублей
  • 15.07 20:42
  • 4
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила
  • 15.07 20:32
  • 9
Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
  • 15.07 20:01
  • 76
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 15.07 19:54
  • 25
Названы отличия нового российского авианосца "Ламантин"
  • 15.07 19:47
  • 173
Дополнительные функции
  • 15.07 19:39
  • 3
БТР (15чел.) колёсный по массе = БТР Бумеранг но, стальной брони 40+50 и +50+900мм от КС по кругу (две ДЗ под фальшбортом). Лоб 900 от БПС. Чертежи.
  • 15.07 19:38
  • 7
Saarbrcker Zeitung (Германия): последний ультиматум Москве
  • 15.07 19:30
  • 13
Космический щит: раскрыты новые возможности системы ПВО С-500