РФ обсудила с Саудовской Аравией перспективы локализации сборки МС-21 и SSJ-100

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Россия обсудила с Саудовской Аравией перспективы частичной локализации сборки российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, следует из итогового протокола заседания межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Стороны приветствовали начало обсуждения с корпорацией "Иркут" (MOEX: IRKT) и АО "Гражданские самолеты Сухого" вопроса изучения возможности частичной сборки коммерческих воздушных судов, а также открытия центров технического обслуживания и подготовки персонала", - говорится в протоколе.

"Иркут" разрабатывает и сертифицирует среднемагистральные самолеты МС-21, ГСС - производитель региональных SSJ-100. Со стороны Саудовской Аравии в проект локализации машин в этой стране обсуждает инвестиционное агентство SAGIA: оно "ожидает инвестиционного предложения от российской стороны", отмечается в протоколе.

Также отмечается, что РФ предложила саудитам вместе запустить проект создания сверхзвукового пассажирского самолета и "обратилась с просьбой определить партнера для проведения первичных технических консультаций". Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что эскизное проектирование такого лайнера силами ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) и институтов авиапромышленности может быть в 2022-2026 гг. До этого подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолета призывал президент Владимир Путин, в частности, речь шла о том, чтобы базой для него был стратегический ракетоносец Ту-160.