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16.07.2019
Интерфакс-АВН

РФ обсудила с Саудовской Аравией перспективы локализации сборки МС-21 и SSJ-100

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Постройка опытных образцов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
Постройка опытных образцов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".
Источник изображения: Марина Лысцева / Коммерсантъ

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Россия обсудила с Саудовской Аравией перспективы частичной локализации сборки российских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100, следует из итогового протокола заседания межправительственной комиссии двух стран, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

"Стороны приветствовали начало обсуждения с корпорацией "Иркут" (MOEX: IRKT) и АО "Гражданские самолеты Сухого" вопроса изучения возможности частичной сборки коммерческих воздушных судов, а также открытия центров технического обслуживания и подготовки персонала", - говорится в протоколе.

"Иркут" разрабатывает и сертифицирует среднемагистральные самолеты МС-21, ГСС - производитель региональных SSJ-100. Со стороны Саудовской Аравии в проект локализации машин в этой стране обсуждает инвестиционное агентство SAGIA: оно "ожидает инвестиционного предложения от российской стороны", отмечается в протоколе.

Также отмечается, что РФ предложила саудитам вместе запустить проект создания сверхзвукового пассажирского самолета и "обратилась с просьбой определить партнера для проведения первичных технических консультаций". Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что эскизное проектирование такого лайнера силами ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) и институтов авиапромышленности может быть в 2022-2026 гг. До этого подумать над созданием сверхзвукового пассажирского самолета призывал президент Владимир Путин, в частности, речь шла о том, чтобы базой для него был стратегический ракетоносец Ту-160.

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Продукция
СуперДжет-100
Ту-160
Компании
ГСС
ИРКУТ НПК
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ОАК
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Мантуров Денис
Путин Владимир
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