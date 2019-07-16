РФПИ, PIF и Саудовская космическая комиссия обсуждают проект запуска малых космических спутников

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) и Саудовская космическая комиссия обсуждают совместный проект по организации коммерческих пусков малых космических спутников, сообщается в протоколе российско-саудовской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая состоялась в начале июня в Москве.

"Соответствующая портфельная компания PIF ведет переговоры с РФПИ по оценке осуществимости проекта", - говорится в протоколе, с которым ознакомился "Интерфакс".

В документе уточняется, что речь идет об организации коммерческих пусков спутников массой менее 500 кг на низкую околоземную орбиту с использованием российских пусковых систем.

Примерная стоимость проекта - $30 млн.

В начале июня РФПИ, ближневосточные инвесторы и АО "Главкосмос пусковые услуги" подписали соглашение об инвестициях в размере $87 млн в проект модернизации инфраструктуры космодрома "Байконур".