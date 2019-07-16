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16.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Эрдоган рассказал о планах Турции по совместному с Россией производству ПВО

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: gazeta.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует вместе с Россией создать производство систем противовоздушной обороны.

"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел [с элементами С-400], идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе. Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель – их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", – сказал Эрдоган на выступлении в Анкаре, передает РИА "Новости".

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Для доставки ЗРК С-400 в Турцию потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Напомним, ранее в понедельник Турция сообщила о прибытии восьмого самолета с компонентами С-400.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Турция
Продукция
Ан-124
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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2020-й год
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