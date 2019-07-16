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16.07.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 в Турцию не вызывают обеспокоенности у Дамаска - посол Сирии в РФ

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Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада
Жители Дамаска с фотографиями президента Сирии Башара Асада.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Дамаск не испытывает обеспокоенности в связи с поставками российских систем ПВО С-400 в Турцию, заявил в понедельник посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"Поскольку в данный момент Турция вместе с Россией играет роль страны-гаранта астанинского процесса и координирует свои шаги с РФ, то этот вопрос не находится в сфере нашего внимания", - сказал Хаддад журналистам.

Так он ответил на вопрос, не вызывают ли беспокойства у сирийской стороны поставки Россией систем С-400 в Турцию.

12 июля в Турцию были доставлены первые партии компонентов С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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