Squad X: судный день всё ближе?

Американская армия готовится использовать искусственный интеллект на поле боя. Вчера, 14 июля, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США показала процесс испытания системы Squad X.

На видео, снятом в Воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (штат Калифорния), подразделение Корпуса морской пехоты отрабатывает боевые задачи с активным задействованием полностью автономных роботизированных систем.

Тестирование системы Squad X

Система Squad X разрабатывалась для предоставления разведывательной информации на уровне батальона. Наземные и воздушные роботы обеспечивали морпехов разведывательной информацией, обеспечивая полную ситуативную осведомлённость как на пересечённой местности, так и в условиях городского боя.