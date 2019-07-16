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16.07.2019
WarSpot

Squad X: судный день всё ближе?

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Источник изображения: warspot.ru

Американская армия готовится использовать искусственный интеллект на поле боя. Вчера, 14 июля, пресс-служба Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США показала процесс испытания системы Squad X.

На видео, снятом в Воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (штат Калифорния), подразделение Корпуса морской пехоты отрабатывает боевые задачи с активным задействованием полностью автономных роботизированных систем.

Тестирование системы Squad X

Система Squad X разрабатывалась для предоставления разведывательной информации на уровне батальона. Наземные и воздушные роботы обеспечивали морпехов разведывательной информацией, обеспечивая полную ситуативную осведомлённость как на пересечённой местности, так и в условиях городского боя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
AI
Робот
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