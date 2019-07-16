Sddeutsche Zeitung (Германия): через пять лет после крымского кризиса востребованы новые стратегии

Газета "Зюддойче" публикует подборку откликов читателей в связи с пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Должны ли продолжаться санкции против Кремля, или же Европе пора сделать шаг навстречу Владимиру Путину? Мнения читателей об этом сильно расходятся. Не все немцы критикуют Россию: кое-кто вспоминает и о том, что НАТО тоже нарушила данное ей обещание.

Международное право vs. экономика

Теперь в рядах тех, кто с пониманием относится к Путину, оказался и премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер. Делает ли он это из внутренних убеждений или по тактическим причинам, связанным с выборами, чтобы переманить на свою сторону избирателей АдГ, неизвестно. А главным человеком, с пониманием относящимся к Путину, в Германии является бывший канцлер Герхард Шрёдер. Шрёдер без какого-либо зазрения совести сотрудничает с автократом, проводящим агрессивную внешнюю политику, хочет расколоть ЕС и отправляет за решетку критически настроенных к правительству артистов и журналистов.

Премьер-министры восточногерманских федеральных земель должны все же быть честными и признать, что для них экономические отношения с Россией важнее, чем соблюдение международного права и прав человека. То, что многие на востоке Германии относятся к путинской России лучше, чем на западе страны, удивительно и может объясняться только идеализацией прошлого. Отношения между советской оккупационной державой и населением на востоке Германии не всегда были такими хорошими, как некоторые сейчас рисуют.

В вопросе антироссийских санкций речь все-таки идет не об отрицании русской культуры. Речь просто о том, что и спустя пять лет нарушение международного права принять нельзя. Международное право и права человека порой важнее экономических интересов.

Йоханнес Ритберг, Энгельсбранд

Извинения не последовало

Комментарий господина Прантля о действующих санкциях и о том, что с ними делать, очень интересный. Ее пора ли, наконец, постепенно отменять санкции, чтобы прийти к разумному диалогу? Вопрос. Но это сложно уже только потому, что Россия не является правовым государством и не считает необходимым таковым становиться. Правоохранительные органы действует по указке правительства, а уголовно-исполнительная система в России, как снова и снова становится известно, имеет мало общего с достоинством личности.

Также нам нельзя забывать, что Путин, вероятно, несет ответственность за то, что над Украиной из предоставленного Россией вооружения был предательски сбит пассажирский самолет с более чем 200 ни в чем не виновными пассажирами, и пока что Россия не сделала правовые выводы и даже не извинилась публично перед близкими погибших.

Государство, которое допускает такое деяние или которое, вероятно, само совершает подобные преступления, никогда не сможет быть частью Европы в политическом плане.

Герхард Л. Мюллер-Дебус, Франкфурт

Отрицание европейских ценностей

Всем, кто с пониманием относится в Путину, настоятельно рекомендуется прочесть книгу Маши Гессен "Будущее - это история" с подзаголовком "Как Россия завоевала свободу, и как она ее потеряла". За эту книгу Маша Гессен весной получила премию за вклад в европейское взаимопонимание. Она выразительно, при помощи семи протагонистов российского общества описывает процессы от эры Горбачева до Путина. Она описывает это общество как тоталитарное, в котором любое проявление индивидуализма расценивается как признак западных, европейских ценностей, чуждый русскому народу. Дугин, который входит в число семи протагонистов, издал в 1994 году книгу "Консервативная революция", у него есть тесные связи с новыми правыми силами в Европе. Следствием отрицания таких европейских ценностей, как универсальность прав человека, стало преследование гомосексуалов, евреев и критиков. Это выразительно описывает Маша Гессен в своей книге.

Социолог Гудков, один из протагонистов в книге, описал признаки тоталитаризма и написал по этому поводу: "Очень низкий уровень жизни на протяжении длительного времени поддерживает тоталитаризм". Поэтому смысл дальнейших санкций можно поставить под сомнение. И Карл Шлегель в своей книге "Москва 1937" описывал, как сталинский режим мог удерживаться, в том числе, за счет того, что люди жили в постоянном состоянии дефицита. Готовность идентифицировать себя с авторитарным правителем и "величием России" и одобрять аннексии (Крыма) и войны (Чечня, Сирия и пр.) растет вместе с бедностью населения.

Уже по этой причине у европейцев нет повода почитать Путина - по сравнению с массой российских людей дела у нас все-таки идут хорошо.

Ильзе Оннаш, Херршинг

Нарушенное обещание

Россия действительно аннексировала Крым, а именно - во второй половине XVIII века у распадавшегося многонационального государства Османской империи. Сначала это было сделано военными методами, а затем, 8 апреля 1783 года, оформлено политически императрицей немецкого происхождения Екатериной II: "Российский он отныне и на все времена". Это было около 240 лет назад, и Крым оставался российским с преимущественно русским населением, пока советский диктатор Хрущев не передал в качестве "подарка" Крымскую АССР Украинской ССР вопреки воле населения (две трети - русские, остальные представлена 18 нациями, в том числе и немцами).

Любой ответственный политик на месте Путина должен был повести себя по крымского вопросу так же - вернуть Крым в состав России. Государство Украина, образованное только после распада СССР, нацелено с согласия США на вступление в НАТО. Это означает, что в Крыму могли быть размещены военные базы НАТО с ракетами. Это можно наблюдать на примере Эстонии.

Путин также знает, что западные державы нарушили обещание на "переговорах о воссоединении в формате 2+2" о Германии в декабре 1990 года. Там было сказано, что ни одно соединение НАТО и ни один солдат не переступят тогдашнюю границу со странами Варшавского договора. И реинтеграция Крыма в 2014 году была отделением от Украины, каким было и включение в состав Российской Федерации. И то, и другое происходило путем голосования населения в соответствии с правом народа Крыма на самоопределение, хотя, конечно, и с большим влиянием со стороны России.

Вольфганг Нис, Биссен, Люксембург