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16.07.2019
Российская газета

Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"

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Источник изображения: Владислав Сергиенко/РИА Новости

Начальник управления "А" спецназа ФСБ, более известного как "Альфа", генерал-майор Валерий Канакин ушел в отставку.

Об этом в понедельник информагентствам рассказал почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Многие СМИ тут же связали информацию об уходе с должности с недавней громкой историей, когда были задержаны более десятка сотрудников ФСБ. Их подозревают в хищении средств банка. Среди задержанных были и бойцы спецназа "Альфа".

Однако Сергей Гончаров уточнил, что генерал Канакин ушел в отставку еще в мае, и это увольнение никак не связано с задержанием бойцов "Альфы". Отмечается, что через некоторое время после увольнения Валерий Канакин стал президентом ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа".

Герой России генерал-майор Валерий Канакин возглавлял управление "А" Центра специального назначения ФСБ России с 2014 года. В "Альфу" на службу он пришел в январе 1984 году в 23-летнем возрасте. В составе этого подразделения исполнял воинский долг во многих горячих точках СССР, России и мира. Участвовал в спецоперациях по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и в Беслане в 2004 году.

Напомним, 5 июля текущего года Московский гарнизонный военный суд арестовал до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, еще двоим сотрудникам была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.


Иван Петров

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Россия
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