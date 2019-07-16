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16.07.2019
Российская газета

Черноморский флот оценил "помощь" НАТО в подготовке ко Дню ВМФ

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Источник изображения: Владимир Пасякин

На Черноморском флоте рассказали об итогах плановых учений, которые проводились на фоне морских тренировок НАТО Sea Breeze-2019. По словам начальника управления боевой подготовки ЧФ капитана 1 ранга Дмитрия Ефремова, черноморцы отработали множество боевых упражнений, в том числе действия в составе тактических групп. Они схожи с действиями во время военно-спортивного праздника на День ВМФ. Так что 3000 натовцев своей эскадрой помогли российским черноморцам провести хорошую тренировку к главному флотскому празднику.

Всего в плановых учениях задействовали 14 надводных кораблей и катеров, 10 судов обеспечения, включая спасательные силы флота. Среди них большие десантные корабли "Азов" и "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Пытливый" и "Сметливый", оснащенные современными ракетными комплексами "Калибр-НК" малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек", МРК "Мираж", ракетные катера "Ивановец", "Набережные Челны" и "Р-60" и другие. Также в учении были задействованы значительные силы морской авиации флота - в частности, самолеты СУ-24, СУ-27, СУ-30 разных модификаций.

- Они отрабатывали новые тактические приемы, в том числе "Фильтр" и "Стена" для отражения ракетных ударов "противника", - рассказал Дмитрий Ефремов. - Экипажи кораблей в составе однородных и разнородных тактических групп отработали алгоритм ведения морского боя с надводными кораблями условного противника, выход в ракетную атаку и нанесение условных ракетных ударов высокоточным оружием по береговым целям. Совместно с морской авиацией ЧФ и ЮВО было отработано взаимодействие в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне. Отработано и оказание помощи "аварийному" кораблю, роль которого выполнил БДК "Цезарь Куников".

Воздушное пространство над Черным морем и в районе учений контролировала Крымская дивизия ПВО. Черноморцы действовали в тесном и непосредственном контакте с радиотехническим полком и зенитным ракетным полком.

- Нельзя не отметить и такого существенного элемента, как слежение за действиями сил НАТО в Черном море во время Sea Breeze-2019, - отмечает Дмитрий Ефремов. - Все действия кораблей НАТО контролировались с нашей стороны, и в этом плане стоит отметить умелую и четкую работу экипажа сторожевого корабля "Сметливый" и береговой ракетной бригады. Подвижные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" были подняты по сигналу тревоги, совершили марш в позиционный район и развернувшись там, вели радиолокационную разведку, слежение за целями и отрабатывали электронные пуски ракет, находясь в готовности действовать по предназначению. Они получили хорошую практику.

Как сообщил командир дивизиона МРК бригады ракетных катеров капитан 2 ранга Олег Сардин, поставленные задачи выполнило и подчиненное ему подразделение.

- Ракетные корабли и катера наносили совместные и одиночные ракетно-артиллерийские удары по назначенным целям, - сказал Сардин. - Выполняли электронные пуски ракет и практические артиллерийские стрельбы.

В свою очередь, командир СКР "Сметливый" капитан 2 ранга Сергей Савченков прокомментировал заявления украинских военных о "вынужденной перепланировке" международных учений Sea Breeze-2019 якобы из-за закрытия Россией определенного участка в Черном море. Сообщали украинские СМИ и о действиях СКР "Сметливый", который будто бы помешал натовским учениям.

- Нашим "гостям" лучше изучать международное морское право, дабы не попасть впросак, делая подобного рода заявления, - сказал Сергей Савенков.

После возвращения в пункты базирования экипажи кораблей пополнили запасы материальных средств, завершили обслуживание вооружения, корабельных систем и механизмов и продолжают выполнение задач, поставленных для сил флота на 2019 год.


Владимир Пасякин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
3М-54
Club-N
Бал РК
Бастион
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